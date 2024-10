Republikáni vyčítali Harrisové, že nemá biologické děti. ‚Nejsme v padesátých letech,‘ reagovala

Prezidentská kandidátka amerických demokratů Kamala Harrisová se ohradila vůči kritice, že nemá biologické děti. Politikům Republikánské strany, kteří jí to vytýkají, vzkázala, že nežije v 50. letech minulého století. Na svých internetových stránkách o tom informuje americká televize CNN. Washington 10:41 7. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demokratická kandidátka na prezidenta Kamala Harrisová při příjezdu do oblastí poškozených hurikánem Helene | Foto: Elizabeth Frantz | Zdroj: Reuters

Současná viceprezidentka má dvě nevlastní děti, Colea a Ellu, z manželství s Douglasem Emhoffem. Cole i Ella jsou dospělí. Harrisová v rozhovoru s podcasterkou Alex Cooperovou řekla, že má „velmi moderní rodinu“ a že „tyto děti má nade vše ráda“. Připomněla, že Cole a Ella jí říkají „Momala“, což je spojení slova „mom“ (máma) a jména Kamala.

‚Užil jsem si debatu.‘ ‚Já taky, chlape.‘ Walz a Vance se na polarizované scéně utkali ve smířlivém duelu Číst článek

„Rodina má mnoho forem a myslím si, že ve stále větší míře si uvědomujeme, že už nejsme v padesátých letech,“ řekla v narážce na období ve Spojených státech, jež se neslo v duchu konzervativních hodnot, které se týkaly i role žen a podoby rodiny.

CNN uvádí, že Harrisová reagovala například na kritiku od arkansaské republikánské guvernérky Sarah Huckabeeová Sandersová, která nedávno řekla, že její tři děti pro ni slouží jako „neustálá připomínka všeho, co je v této zemi ve hře“ a že díky svým dětem si zachovává pokoru. „Kamala Harrisová bohužel nemá nic, co by ji udržovalo pokornou,“ řekla guvernérka.

Už v minulosti kontroverze svým výrokem týkajícím se žen, jež nemají vlastní potomky, vyvolal nynější republikánský kandidát na viceprezidenta J. D. Vance.

Řekl, že Spojeným státům vládnou demokraté, korporátní oligarchové a „partička bezdětných dam, které mají kočky a jsou nešťastné ze svého života a rozhodnutí, která udělaly“. Šlo o jeho vyjádření v rozhovoru v televizi Fox News z roku 2021, který se na sociálních sítích znovu objevil letos v létě.

Jako Childless Cat Lady, tedy Bezdětná dáma vlastnící kočku, se v září podepsala popová zpěvačka Taylor Swiftová v prohlášení, v němž podpořila Harrisovou.