Trumpovi hrozí atentát ze strany Íránu, tvrdí mluvčí jeho kampaně

Představitelé americké rozvědky v úterý informovali bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa o „konkrétních hrozbách ze strany Íránu, že na něj bude spáchán atentát". S odvoláním na mluvčího Trumpovy předvolební kampaně Stevena Cheunga o tom ve středu píše zpravodajský server The New York Times. Washington 10:02 25. září 2024

Americké tajné služby už začátkem léta zachytily íránskou hrozbu pokusu o atentát. Oficiální činitelé ale zdůraznili, že tato hrozba podle nich nebyla spojená s červencovou střelbou na předvolebním shromáždění, při němž Trump utrpěl poranění ucha.

Tento měsíc byl zatčen muž, který se ukrýval se zbraní u Trumpova golfového hřiště na Floridě. Prokuratura ho obvinila z pokusu o atentát. Neexistují ale žádné důkazy, které by naznačovaly, že dotyčný má vazby na Írán.

Hrozby ze strany Íránu jsou součástí „snahy destabilizovat zemi a vnést do ní chaos“, prohlásil Cheung.

„Představitelé zpravodajských služeb zjistili, že pokračující a koordinované útoky v posledních několika měsících zesílily,“ dodal mluvčí Trumpovy kampaně.

Mluvčí úřadu ředitelky amerických zpravodajských služeb (DNI) potvrdila, že informační schůzka s Trumpem se konala, odmítla ale poskytnout jakékoli podrobnosti.

‚Zasít neshody‘

Íránští hackeři, kteří se snažili ovlivnit letošní americké prezidentské volby, pronikli podle The New York Times do Trumpovy kampaně a pak v létě poslali výňatky z ukradených dokumentů lidem spojeným s kampaní Joea Bidena. Íránští hackeři se také pokusili proniknout do Bidenovy kampaně ještě předtím, než ho coby kandidátka do nadcházejících voleb vystřídala viceprezidentka Kamala Harrisová.

Írán se také zapojil do ambiciózní snahy šířit dezinformace o volbách. Podle oficiálních činitelů se zdá, že je cílem této snahy podkopat Trumpovu kampaň. Teherán se nicméně zaměřuje i na Bidena a Harrisovou, což naznačuje širší cíl zasít neshody a zdiskreditovat americkou demokracii, napsal The New York Times.

Do dezinformačních kampaní s cílem ovlivnit americké volby se zapojily také Rusko a Čína. Americké špionážní agentury podle médií vyhodnotily, že Rusko dává přednost Trumpovi, protože ho vnímá jako skeptického vůči americké podpoře Ukrajiny.

Američtí představitelé tento měsíc oznámili rozsáhlé úsilí o potlačení ruských snah o ovlivnění předvolební kampaně.

Prezidentské volby v USA se konají 5. listopadu.