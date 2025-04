‚Žena patří do kuchyně.‘ Mladí australští muži jsou větší sexisti, data poukazují na sílící vliv ‚manosféry‘

Mladí Australané vykazují víc sklonů k sexismu než starší muži, ukazuje průzkum institutu e61. „Žáci ve školách čím dál častěji tvrdí, že platový rozdíl mezi muži a ženami neexistuje, že si ženy vymýšlejí znásilnění a že žena patří do kuchyně,“ říká socioložka Samantha Schulzová pro deník The Guardian. Situace potvrzuje závěry březnového průzkumu OSN, podle kterého se vlivem tzv. „manosféry“ dostává misogynie do hlavního proudu po celém světě.

Melbourne 17:30 30. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít