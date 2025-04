Trump se konci války nepřiblížil. Odchod z jednání není výhodný pro Kyjev ani Moskvu, míní expert

Přestože před volbami sliboval Donald Trump, že ukončí válku na Ukrajině během 20 hodin, sto dnů po jeho nástupu do funkce boje na Ukrajině pokračují. Trump straší, že pokud Ukrajina a Rusko nepředloží své podmínky, tak se USA stáhnou z role mediátora. „Odchod z jednání není výhodný pro Rusko ani Ukrajinu. Pro Moskvu určitě ne, protože by se znovu dostala do karantény,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál František Mičánek z CEVRO univerzity. Rozhovor Washington 15:59 30. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump | Foto: Nathan Howard | Zdroj: Reuters

Podařilo se Donaldu Trumpovi za těch sto dní přiblížit konec války na Ukrajině?

Odpověď na tuto otázku může být velice krátká – ne. A pokud bychom chtěli jít hlouběji a popsat nějaké ty základní charakteristiky proč ne, tak bychom museli pracovat s takovými pojmy, jako je nezájem, neochota, neschopnost, naivita.

Ke každému tomu slovíčku bychom mohli krásně půl hodiny diskutovat. Ale to, co se Donaldu Trumpovi podařilo, je, že vstoupil do dialogu s Ruskem a zahájil nějakou diplomatickou diskuzi. Ale od té doby žádné hmatatelné důkazy nejsou.

Všechna ta slova, která jste před chvílí zmínil, se podle vás vážou k Donaldu Trumpovi a jeho působení?

Vážou se k Donaldu Trumpovi i k schopnostem jeho administrativy, k jeho nejbližším spolupracovníkům. Kdybych měl naznačit nezájem – ukrajinský konflikt určitě není problémem pro Trumpa a jeho administrativu. Prioritou je Čína, návrat Ameriky jako velikána v obchodní sféře a změna mezinárodních bezpečnostních vztahů.

Neschopnost je daná tím, že Donald Trump a jeho administrativa nechtějí věnovat příliš mnoho času řešení složitých, komplikovaných problémů, což rusko-ukrajinský konflikt je.

A když se podíváte na kvalitu lidí, kteří jsou kolem Donalda Trumpa, tak to jsou v porovnání například s ruskou diplomacií nesrovnatelní lidé. Rusové mají daleko větší zkušenost, jsou delší dobu v úřadech a překonali úspěšně větší množství krizí než jejich protějšky v Americe.

Co se dá od Spojených států, respektive od Donalda Trumpa, ohledně Ruska a Ukrajiny čekat dál? Dá se třeba očekávat větší zapojení, třeba i přímé jednání Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem?

Může být, záleží, jak dopadne tento nebo příští týden, kdy Donald Trump a ministr zahraničí avizovali, že je potřeba ukončit tuto fázi války. A Ukrajina s Ruskem by měly předložit nějaké návrhy. Na základě toho potom Amerika zůstane v jednání a může přijít i to osobní setkání Donalda Trumpa a Vladimira Putina, anebo z jednání odejde.

Myslím si, že odchod z jednání není výhodný ani pro jednu stranu. Pro Rusko určitě ne, protože by se znovu dostalo do diplomatické karantény, protože nikdo jiný kromě Ameriky s ním nejedná a vystavovalo by se tomu, že stažení Ameriky může mít dvě charakteristiky.

Za prvé, že Donald Trump splní to, co naznačoval na sociálních sítích, že může přistoupit k sekundárním sankcím a k uvalení dalších problémů nebo sankcí i v bankovním sektoru. Může zvýšit dodávky zbraní Ukrajině.

Na druhou stranu, když se Amerika stáhne, tak tu vojenskou podporu, případně další podporu nemusí dodávat přímo Ukrajině Amerika jako taková. Ale mohou si ji z Ameriky kupovat spojenci Ukrajiny. Takže výsledek pro Rusko by v každém případě nebyl ideální.

Ruská vize

Ze strany Spojených států už zazněly výhrůžky, že pokud Rusko s Ukrajinou nepředloží v dohledné době konkrétní návrhy tak, že se Amerika z role zprostředkovatele může stáhnout. Na čem se realisticky v těch nejbližších dnech nebo týdnech mohou Ukrajina a Rusko dohodnout?

Je potřeba říct, že pokud chce Amerika fungovat jako mediátor, pokud možno nezaujatý, v tomto konfliktu, tak by měla ty návrhy předložit sama na základě vyhodnocené analýzy požadavků obou válčících stran.

Rusko i Ukrajina svoje představy předložily. Rusko ty návrhy neustále opakuje s různými obměnami a variantami ukončení konfliktu už od roku 2022. Ukrajina je ochotnější ukončit konflikt, ale také má nějaké červené linie. Neochota diskutovat a jakýchkoliv územních ústupcích se velice těžko překonává.

Tyto dvě země musí dojít k nějakému kompromisu, protože bez určitých územních ústupků na obou stranách nemůže být uzavřena žádná mírová dohoda. Tady je ještě důležitá podmínka toho, že to příměří musí být dlouhodobé, bezpodmínečné a musí být ve vzduchu, na moři i na zemi.

A teprve potom, když se toto oběma válčícím stranám podaří, tak Amerika může nějakým způsobem dokormidlovat svoje úsilí k uzavření míru a mírové dohody mezi oběma stranami. Bez toho to nepůjde.

Donald Trump ve včerejším rozhovoru pro ABC News řekl, že si myslí, že Vladimir Putin chce mír. Mluvčí Vladimira Putina Dmitrij Peskov ve středu dopoledne řekl, že konflikt na Ukrajině je příliš složitý na to, aby mohl být vyřešen okamžitě. Jak toto jde dohromady?

Vladimir Putin, jak jsem už říkal před chviličkou, chce mír, protože ten tříletý konflikt je rozhodně delší, než původně předpokládal. A Rusko za každý den za ty tři roky utrpělo obrovské materiální a lidské ztráty a strádá i ekonomika vlivem různých sankcí.

Složité to je, protože podmínky obou dvou stran jsou neslučitelné. Rusko spojuje útok na Ukrajinu se spoustou věcí, které chce jenom ono – demilitarizace Ukrajiny, ústup Severoatlantické aliance a její nerozšiřování dále na východ, změnu celého geopolitického globálního systému, ať už obchodního nebo politického.

A to vytváří podmínky na to, aby se, kdykoliv se to Rusku bude hodit, vrátilo v těchto různých oblastech zpět a neustále kupilo problémy, proč zkrátka ta mírová dohoda nejde uzavřít.

Cílem diplomatického jednání je znovu naplnit cíle Ruské federace. On to říkal i Lavrov – o ruském území se nediskutuje. Chce získat všechno to, co už získalo a samozřejmě naplnit všechny svoje cíle.

František Mičánek, brigádní generál v záloze z Univerzity obrany | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas