Rusko neustoupí, dokud se nezhroutí. Nezačne couvat kvůli ekonomickým problémům, míní ukrajinistka

Evropská unie chystá už 16. balík protiruských sankcí. Česko podle ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr.) zvažuje letos další muniční iniciativu. „Politika postupných sankcí nefunguje,“ upozorňuje Víchová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ukrajinistkou Lenkou Víchovou

„Západ se staví k Rusku jako sám k sobě. Myslí si, že Rusko začne couvat, když bude mít ekonomické nebo hospodářské problémy. Rusko ale takto svoji politiku nedělá. Rusko do doby, než se úplně zhroutí, neustoupí ani o krok,“ popisuje.

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského teď navíc Moskva jednat o příměří nebo diskutovat o ústupcích nebude, protože má na frontě převahu. „V sociologických průzkumech více než 40 procent Ukrajinců souhlasí s určitými ústupky, jen aby se přestalo střílet. Nikdo ale neví, k jakým ústupkům by Ukrajina měla přistoupit. Všechny takové sociologické údaje jsou k ničemu,“ míní Víchová.

„My prostě nevíme, s jakou materií pracujeme. Neřekly to ani Spojené státy, když mluví o maximálním plánu. Maximální plán pro Ruskou federaci může být, že se vojska NATO odsunou za rok 1997. To znamená, i naše území by mělo být mimo NATO. A pro Ukrajinu je maximální nevzdat se svých hranic z roku 1991,“ říká.

Rusko nebojuje jen s Ukrajinou

Ukrajinskou společnost teď pobouřila slova šéfa americké diplomacie Marka Rubia. Podle něj USA i Západ chybovaly, když nechaly lidi uvěřit, že Ukrajina bude schopna Rusko nejen porazit, ale zničit Putina, dotlačit ho až k tomu, jak svět vypadal v roce 2012 nebo 2014.

„Pan Rubio se tváří, že Ruská federace bojuje pouze s Ukrajinou. Ale to tak není. Rusko od začátku říká, že to je válka se Západem na území Ukrajiny. Takže zužovat problematiku pouze na Ukrajinu je prostě nefér,“ myslí si ukrajinistka.

„To jsou zkrátka takové řeči, které se vedou. My nevíme, co mají opravdu v plánu. Protože já si moc dobře nedokážu představit, že náš svět zůstane naším světem. I když vidíme, že se trošku hroutí a možná, že se bude měnit spousta věcí, včetně mezinárodního práva. Ale přesto všechno si myslím, že je pro západní svět nemyslitelné postavit na stejnou úroveň oběť i agresora. Tím spíše, když agresor o Ukrajinu usiluje jenom proto, aby se posílil a dál destruoval západní svět,“ uzavírá.