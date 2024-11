Raketa Orešnik je pro Putina nástroj propagandy. Rusko nemá kapacity na sériovou výrobu, říká Macko

Raketa Orešnik, v překladu Líska, kterou Rusko ve čtvrtek zaútočilo na ukrajinské město Dnipro, jde do sériové výroby, uvedl prezident Vladimir Putin. „Prezident Putin se snaží vyvolat psychologický tlak na politické elity jednotlivých zemí, aby nepodporovaly Ukrajinu při její obraně proti ruské agresi,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál bývalý zástupce náčelníka slovenského generálního štábu Pavel Macko. Rozhovor Praha 16:00 23. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajina podle Macka musí výrazně posílit protivzdušnou obranu (ilustrační foto) | Foto: Dmytro Smolienko | Zdroj: Abaca Press / Profimedia

Jak si vyložit způsob, jakým Putin dávkuje svá vystoupení k nově nasazené zbrani? Nejdříve po zasedání Ruské bezpečnostní rady, pak v pátek v předem neohlášeném televizním projevu.

To, jakým způsobem byla tato zbraň použita a jakým způsobem to Putin komunikuje, dokonale ilustruje primární účel této zbraně, kterým není vlastně nějaké vojenské vítězství nebo změna vojenských poměrů, ale propaganda, zastrašení, vyvolání šoku, udržení maximální pozornosti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor o raketách Orešnik s Pavlem Mackem.

To v tomto případě zahrnuje i civilní obyvatelstvo Ukrajiny a také obyvatele zemí střední a západní Evropy, které podporují Ukrajinu. Prezident Putin se snaží vyvolat psychologický efekt a tlak na politické elity jednotlivých zemí, aby nepodporovaly Ukrajinu při její obraně proti ruské agresi. To je naprosto primární a zřejmý účel – vyvolat obavy u našeho obyvatelstva.

Šéf Kremlu tvrdí, že Rusko má už zásobu těchto střel a že nařídil jejich sériovou výrobu. Asi můžeme jen spekulovat, kolika raketami Orešnik už Moskva disponuje a jaké výrobní kapacity má.

Podle dosavadních zpravodajských informací, které pronikly do otevřených zdrojů ať už z ukrajinské strany, nebo například ze Spojených států, jde o experimentální raketu a Rusové mohou mít vyrobenou malou dávku, jakousi základní nulovou sérii, zhruba do 10 kusů.

Pokud by Rusové zahájili sériovou výrobu, je třeba říci, že mluvíme o raketě středního doletu vyšší kategorie a to je mnohadesetimilionová záležitost na výrobu jedné rakety. Tyto rakety, pokud by je Rusové vyráběli, se budou vyrábět po kusech, ne v desítkách nebo stovkách kusů.

Přelomový týden pro válku na Ukrajině. Západ dodal nové zbraně, Rusko zvýšilo jadernou hrozbu Číst článek

Podle Putina tyto rakety dosahují až desetinásobku rychlosti zvuku a žádná protivzdušná obrana je údajně nedokáže zneškodnit. Jinak toho víme poměrně málo, odborníci se neshodují, jestli jde skutečně o zcela nový typ střely, anebo modernizovanou verzi některé ze starších raket. K jaké verzi se přikláníte vy?

Všechny balistické rakety jsou hypersonické a mají tedy mnohonásobně vyšší rychlost než rychlost zvuku. Například ty nejvýkonnější mezikontinentální balistické rakety mají až 24 machů, což znamená, že je to dvojnásobek rychlosti těchto raket.

Co se týče typu rakety, Rusové pravidelně vylepšují a využívají technologie pro různé varianty raket. Je třeba to rozdělit na dvě části: nosná raketa a bojová hlavice.

Nosná raketa je podle všeho derivát nebo odvozenina rakety Rubež 26, což je původně přestavěná raketa SS-20, která byla masově rozmístěna Sověty na konci studené války, na což pak Američané reagovali rozmístěním Pershingů. Takže to není úplně nová nosná raketa.

Pokud jde o bojovou hlavici, novinkou je, že je vícenásobná a jednotlivé hlavice se mohou dělit na subelementy. Toto je již známo u větších mezikontinentálních raket nebo například raket odpálených z ponorek, které mohou mít vícenásobné hlavice.

Problém je, že použití těchto raket s konvenčními hlavicemi nedává příliš velký smysl, protože výrobní cena takové rakety je několik desítek milionů. Když to rozdělíte na 6 až 8 elementů, které se ještě dělí na další, dostanete se k tomu, že konvenční hlavice, která zasáhne cíl velmi nepřesně, je vlastně ekvivalent dronu Šahid nebo podobných prostředků. A za jednu takovou raketu si Rusové mohou pořídit tisíce konvenčních prostředků.

Psychologická válka

Putin v pátek sdělil, že Moskva je připravená testovat tyto rakety v bojových podmínkách. Dá se tedy očekávat, že by další mohly být odpálené v dohledné době?

Dá se to očekávat. Tak, jak jsme začali, primárním cílem je vyvolat šok, šokovat obyvatelstvo, vyvolat skepsi a pocit bezmoci. Tato raketa s dělenými konvenčními hlavicemi nemá příliš velký vojenský účinek.

Rusko spustí sériovou výrobu raket Orešnik, prohlásil Putin. Ukrajina už připravuje obranu Číst článek

Na zodolněné vojenské cíle jsou poměrně nepřesné, ale mohly by být použity na populační centra nebo vojensko-průmyslové komplexy, kde by mohly způsobit škodu.

Největší škoda je psychologický efekt nebo šok, protože tyto hypersonické rakety mohou být zničeny, lze se jim bránit, ale musí to být ve větší výšce předtím, než se rozdělí na subelementy. Nelze vyloučit, že by je Rusové mohli použít k ostřelování Kyjeva v rámci psychologické války.

Prezident Volodymyr Zelenskyj žádá západní spojence o posílení prvků ukrajinské protivzdušné obrany. Podle ukrajinských médií chce Kyjev získat buď americký systém pro raketové zásahy ve vysokých výškách anebo výkonnější typy střel Patriot. Mohlo by to představovat do nějaké míry účinnou odpověď na nejnovější ruské hrozby?

Mohlo by. Tento typ raket je účinné ničit tehdy, když ještě nedošlo k rozdělení bojové hlavice na subelementy. Rusové nejsou první, kdo toto má. Nedávno Íránci útočili na Izrael svými vlastními hypersonickými raketami, které se dělily na více elementů.

Pro tento typ raket lze použít systém THAAD, který ničí cíle mimo atmosféru, nebo izraelské systémy Arrow a vyšší systémy, jako je nový protiraketový systém v Polsku se střelami SM-3. Anebo tam jsou ještě Interceptory i na velké mezikontinentální balistické rakety, ale takové systémy samozřejmě Ukrajinci nedostanou.

Reakce na Západ, řekl Putin k odpálení nové rakety. Pohrozil jejím namířením na další země Číst článek

Primární problém je, že Ukrajina potřebuje posílit protivzdušnou obranu tak jako tak, protože Rusové mají desítky raket, které jsou potenciálními jadernými nosiči, jako Kinzhal, Zirkon nebo různé střely z kategorie H. Tyto rakety útočící na Ukrajinu mají schopnost pronikat protivzdušným systémem a kromě Patriotů je žádný jiný systém nedokáže zastavit.

Je ale otázka, jestli podobné žádosti Kyjeva může vyslyšet nově zvolený americký prezident Donald Trump. Ten se podle sobotního vyjádření mluvčího NATO setkal v pátek na Floridě s novým generálním tajemníkem Markem Ruttem. Diskutovali o celé řadě globálních bezpečnostních otázek. Co nám říká, že se schůzka odehrála poměrně krátce po amerických volbách?

Při výběru nového generálního tajemníka NATO se uvažovalo i o Marku Ruttem právě proto, že měl v minulosti velmi dobré vztahy s Donaldem Trumpem.

Donald Trump důvěřuje Ruttemu a mají spolu poměrně dobrý vztah. Rutte byl jedním z prvních světových lídrů, který Trumpovi po oznámení volebního vítězství volal. To znamená, že potřebuje udržovat co nejtěsnější kontakt s Trumpem.

Projednávali určitě i bezpečnostní dopady, protože co Rusko předvádí, je směřováno na Západ. Rusko naznačuje, že by se mohlo vrátit k rozmístění raket krátkého a středního doletu po odstoupení od příslušné smlouvy. To vyžaduje podrobné konzultace.

Jestli se to projeví v přímé podpoře Ukrajiny, uvidíme. Trump zřejmě připravuje strategii na ukončení konfliktu a je otázka, jak daleko chce zajít při nátlaku na Rusy, aby usedli k jednacímu stolu.