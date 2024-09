Bývalý polský europoslanec spáchal 243 trestných činů. Vykazoval služební cesty třeba na návěsu

Polský bývalý europoslanec z národně-katolické strany Právo a spravedlnost Ryszard Czarnecki spáchal podle úřadů 243 trestných činů, při kterých připravil Evropský parlament o miliony korun. Nejčastěji vykazoval falešné služební cesty absolvované falešnými vozidly včetně mopedu, motocyklu a návěsu. Od stálé zpravodajky Varšava/Brusel 10:59 9. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dnes už bývalý polský europoslanec Ryszard Czarnecki | Foto: Hans Lucas/EU | Zdroj: Reuters

Ryszard Czarnecki v letech 2009 až 2013, kdy sloužil v Evropském parlamentu druhé období, pobíral plat v přepočtu zhruba 160 tisíc korun. K tomu ale na falešných cestovních výkazech získal z pokladny Evropského parlamentu přes pět milionů korun.

Faktor: Europarlament před grilováním komisařů hledá nejslabší kořist. Von der Leyenová zůstává silná Číst článek

Do výkazů vpisoval falešnou adresu bydliště, vymýšlel si destinace, do kterých údajně služebně dojížděl, a zadával falešné registrační značky cizích vozů. A tak údajně absolvoval služební cesty nákladním návěsem nebo na mopedu, a to v zimních měsících.

Evropský úřad pro boj proti podvodům přišel na zneužívání instituční poklady polským europoslancem náhodou v roce 2019.

Případ řeší polská lublinská prokuratura. Politikovi hrozí až 15 let vězení.