Scholz slibuje, že nedopustí rozšíření války, říká novinář. Lidé ale ztratili důvěru v budoucnost

Němečtí sociální demokraté v pondělí oznámili, že je do předčasných parlamentních voleb povede kancléř Olaf Scholz, ačkoliv je rekordně neoblíbený. „Ten Scholz, který zvítězil ve volbách roku 2021, už v očích obyvatelstva neexistuje. Lidé ztratili důvěru v budoucnost," říká v pořadu Ranní Plus německý novinář Daniel Brössler, autor knihy Německý kancléř: Olaf Scholz, válka a strach. Rozhovor Berlín 13:01 26. listopadu 2024

Proč nakonec SPD Olafa Scholze podržela?

Řekl bych, že je to proto, že sociální demokracie je v Německu ve skutečně zoufalé situaci. Je pravda, že ministr obrany Boris Pistorius je velmi oblíbený, ale těžko říci, zda by ve volební kampani jeho popularita přetrvala.

Problém pana Pistoriuse je, že pro svou pozici vůči válce na Ukrajině nebo vůči Rusku nemá ze strany sociální demokracie stejnou podporu jako ze strany obyvatelstva. Dalším problémem je, že pokud by byl zvolen ministrem obrany, znamenalo by to vyjádření nedůvěry vůči současné vládě.

Z čeho vyplývá tak chabá Scholzova obliba? Byl zvolen kvůli svému klidnému vystupování a určité opatrnosti. V tomto ohledu se zdál být pokračovatelem Angely Merkelové.

Teď už je ale jiná doba. Koaliční vláda, která už neexistuje, byla skutečně velkou výzvou pro celou zemi. Kancléř Scholz neměl možnost vládnout tak, jak si to lidé představovali, tedy klidně. Naopak to byla vláda stálých hádek.

V čem koalice pod Scholzovým vedením zklamala běžné Němce? Mluví se o ekonomickém poklesu nebo migraci. Kde Němci pociťují chyby dosavadních vládnoucích stran ve svém každodenním životě?

Na začátku vláda slavila jisté úspěchy – například se jí povedlo dostat energie z Ruska, (zbavit se energetické závislosti na Rusku – pozn. red.). Přitom zpočátku se ani nevěřilo, že tento problém se vládě podaří vyřešit.

Výsledkem ale byla obrovská inflace, která se netýkala jen Německa, ale i jiných evropských států. Němečtí občané tuto krizi ovšem skutečně pocítili.

Dalším problémem je to, že lidé ztratili důvěru v budoucnost. V to, že se v Německu podaří ony problémy vyřešit. Ve zdejší společnosti dlouho panoval pocit, že „my víme nejlépe, jak problémy řešit“ a lidé věřili tomu, že to bude v pořádku. Právě o tento pocit důvěry lidé přišli.

To považuji za největší problém této, dnes už v podstatě neexistující vlády a jejího kancléře.

Telefonát s Putinem

Jak rozumět tomu, že si Olaf Scholz nedávno telefonoval s Vladimirem Putinem? Byl to první telefonát od plošné ruské invaze. Proč se tento rozhovor uskutečnil a proč právě teď?

Kancléř Scholz sám říká, že vždycky plánoval opět prezidentu Putinovi zavolat. Tvrdil, že teď před summitem G20 šlo o vhodný okamžik a v situaci, kdy se budoucí americký prezident Donald Trump chystá s Putinem hovořit, by měli totéž učinit i evropští lídři. Taková byla Scholzova argumentace.

Panuje ale podezření, že tento krok souvisel s blížící se volební kampaní. Část Němců má představu, že by se s prezidentem Putinem mělo jednat a snažit se najít nějaké východisko z války. Scholzův telefonát lze hodnotit jako jistý začátek volební kampaně, v níž bude velkým tématem právě ruská válka proti Ukrajině.

Krátce po tomto telefonátu ale Rusko zasáhlo Ukrajinu jedním z nejsilnějších úderů od začátku války. Neměla tedy Scholzova snaha spíše opačný efekt?

Souhlasím. Sám kancléř Scholz musel přiznat, že od prezidenta Putina neslyšel nic nového. S tím se dalo počítat. Řekl bych, že před nástupem prezidenta Trumpa nebude Putin určitě ochotný o jakémkoli konci války jednat.

Rozvážná podpora Ukrajiny

Na co vsadí Scholz v těchto týdnech před volbami? Jakým způsobem se může pokusit získat zpět důvěru voličů?

Má jedno velké téma. Chce podporovat Ukrajinu a zajistit mnohem větší rozpočet na obranu. Otázkou je, jak to zaplatit.

Scholz Němcům slibuje, že to neznamená, že bude méně peněz na sociální péči nebo infrastrukturu – v tom se liší od kandidáta křesťanských demokratů Friedricha Merze.

Scholz se také prezentuje jako uvážlivý, rozvážný kancléř, s nímž nehrozí, že by se válka na Ukrajině mohla rozšířit i do jiných zemí NATO. To je jeho hlavní předvolební téma.

Uslyší na to němečtí voliči?

To je otázka. Ti voliči, kteří si myslí, že vinu za válku nese NATO a Západ, budou volit krajní pravici nebo Sahru Wagenknechtovou. Ti, kteří věří, že je nutné podpořit Ukrajinu více, dají hlas spíše křesťanské demokracii nebo zeleným.

Je ale možné, že se najde skupina obyvatel, kteří budou zastávat názor, že podpora Ukrajiny je správná, ale musí se postupovat opatrně. Máme ovšem zkušenost, že v kampani před evropskými volbami strategie, kterou razí Scholz, vůbec nefungovala.