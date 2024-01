Slovenské tajné služby se dostávají do izolace, několik zemí s Bratislavou přestalo sdílet informace

Slovenské tajné služby se údajně dostávají do mezinárodní izolace, tvrdí to platforma investigativních novinářů VSquare a Investigativní centrum Jána Kuciaka. Zpravodajská komunita má prý obavy o budoucnost slovenské tajné služby, několik zemí s Bratislavou přestalo sdílet citlivé informace o válce na Ukrajině. Pokud bude vláda premiéra Roberta Fica pokračovat v nastaveném kurzu, hrozí podle nich Slovensku stále větší mezinárodní izolace. Od stálého zpravodaje Bratislava 21:16 23. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý slovenský policejní prezident Tibor Gašpar | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ve článku na středoevropském investigativnímu portálu VSquare reportéři vykreslili situaci Slovenska po parlamentních volbách, kdy nastoupila vláda stran Směr, Hlas a Slovenské národní strany.

Podle nejmenovaného slovenského vládního úředníka je pro Ficovu vládu stěžejní dokázat Evropské unii a NATO, že Slovensko je stále důvěryhodným spojencem. Země totiž značně spoléhá na sdílení zpravodajských informací.

Přesto podle několika zdrojů z evropské bezpečnostní komunity a tajných služeb už Bratislava nedostává ty nejcitlivější zpravodajské informace. A nejen o válce na Ukrajině, ale také o aktivitách Ruska nebo Číny.

Jednou z překážek spolupráce má být poslanec ze strany Směr Tibor Gašpar. Ten by se mohl stát novým šéfem slovenské tajné služby SIS, která integruje jak domácí, tak zahraniční zpravodajství a její ředitel tak má zásadní roli v této oblasti.

Čelí obviněním

Gašpar je ale obviněný hned z několika trestných činů, včetně založení zločinecké skupiny, kterou měl spoluřídit se svým příbuzným, oligarchou Norbertem Bödörem. Skupina měla před rokem 2018 údajně ovládat policii.

Gašpar je dál obviněný z podplácení vyšetřovatele, a to s cílem ovlivnit citlivé politické kauzy, a z podplácení svědka a také z nelegálního odposlechu v kavárně patřící opozičnímu politikovi. Gašpar byl za vlády Směru policejním prezidentem, odstoupil po vraždě novináře Jána Kuciaka, nyní je poslancem. Všechna zmíněná obvinění odmítá.

Vládní koalice tuto nominaci zatím najisto ještě nepotvrdila. Odborníci očekávají, že Gašparovo jméno by vyvolalo velký odpor části slovenské veřejnosti. Premiér Fico ale Gašpara označil za jednoho z nejžhavějších kandidátů na tuto pozici.

Podle opozice už mu vláda připravuje cestu. Změnila kvůli němu zákon, aby při jmenování šéfem SIS jako poslanec neztratil svůj mandát. To znamená, že po konci v čele tajné služby by se mohl vrátit zpátky do parlamentu, což je spojené i s opětovným získáním poslanecké imunity.

Prezidentské volby

Jmenování Gašpara ale může narazit na prezidentku Zuzanu Čaputovou. Ta totiž řekla, že by obviněného člověka do čela SIS nejmenovala. Vláda však může čekat na duben na změnu v paláci po prezidentských volbách, která se projeví v létě.

Podle investigativního centra Jána Kuciaka a portálu VSquare by se jmenováním Gašpara ještě prohloubila izolace Slovenska při sdílení zpravodajských informací. I proto, že Gašpar a jeho podřízení dřív údajně předávali citlivé informace přímo zločincům.

Fico navíc dál pokračuje v tvrdé rétorice vůči Ukrajině. V sobotu ji označil za zkorumpovaný stát, který není suverénní. Řekl, že při řešení války musí dojít ke kompromisu. Kyjev odpověděl, že kompromis s Ruskem možný není.

Robert Fico se má ve středu v Užhorodu setkat s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem, kde se další vývoj slovensko-ukrajinských vztahů bude řešit.