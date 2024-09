Režisér: Slovenské ministerstvo nechce podporovat LGBTQ+ témata. Necítím se v téhle atmosféře dobře

Slovenští umělci jsou ve stávkové pohotovosti. Přidávají se k ní desítky divadel, spolků, muzeí a dalších institucím. Protestují proti krokům ministryně kultury Martiny Šimkovičové. Ta podle nich vede resort nekompetentně a pracovníci v kultuře prý čelí „cenzuře nebo zastrašování“. „Volby mi ukázaly, že atmosféra na Slovensku kulminuje. Necítil jsem se dobře,“ přiznává pro Český rozhlas Plus nový režisér Městských divadel pražských Marián Amsler. Praha/Bratislava 7:28 10. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režisér Městských divadel pražských Marián Amsler | Foto: Jozef Jakubčo | Zdroj: Profimedia/SME

V úvodníku časopisu Městských divadel pražských píšete, že jste odešel ze Slovenska, protože odmítáte pracovat v oblasti kultury, kterou „spravují nominanti Slovenské národní strany“. Jak se ta politická správa projevovala konkrétně na vaší práci?

Už víc než deset měsíců, od parlamentních voleb, můžeme sledovat, co všechno se na ministerstvu kultury realizuje. Na mé práci se to zatím nijak zásadně neprojevilo. Ale já spolupracuji vedle scén, které zřizuje ministerstvo, jako je národní divadlo, i s těmi nezřizovanými.

A způsob, jakým se ministryni Šimkovičové podařilo narušit dotování nezávislé nebo celkově nezřizované kultury prostřednictvím fondů, to už dosah má.

Už veřejně vyhlásili, jaké projekty a jaká témata nebudou podporovat. Vyjádřili se tak, že jsou proti jakýmkoliv tématům LGBTQ+ a tématům minorit. Takové projekty podle nich nich nemají místo a nebudou dostávat státní podporu.

A protože nezřizovaná scéna se věnuje právě těmto tématům, o které ministerstvo údajně nemá zájem, tak je jasné, že to bude mít na financování této scény velký dopad.

Svým odchodem do České republiky jste opustil nějaké rozpracované projekty na Slovensku?

Já si plánuji sezony rok až dva dopředu. A v podstatě celou tuto sezonu na Slovensku pracovat nebudu. Je to vědomé rozhodnutí.

Můj přesun do Česka zprvu způsobily slovenské parlamentní volby a potom i volby prezidenta, které mi ukázaly, že atmosféra ve společnosti kulminuje. Napětí, které tam vzniká, jak jsou lidé poštvávání proti nám - umělcům, intelektuálům....

Učil jsem i na vysoké škole a tam jsem také podal výpověď. Zkrátka necítil jsem se v tomto směřování atmosféry na Slovensku dobře.

Konec Šimkovičové a Machaly

Vaši slovenští kolegové z umělecké obce jsou ve stávkové pohotovosti. Tvrdí, že je to první fáze protestu. Co dalšího podle vás může nastat? A může to nějak přimět ke změně ministryni Martinu Šimkovičovou nebo premiéra Roberta Fica?

Situaci aktivně sleduji. Sám jsem zapojený do stávkové pohotovosti.

Výbor se začal organizovat na prvním setkání, které svolala kulturní obec s ministryní Šimkovičovou, na které ale ministryně nepřišla. Bylo to setkání ve Slovenském národním divadle a účastnilo se ho okolo 400 lidí ze všech sfér divadla i výtvarného umění. Protože nejde jen o divadlo, ale o celou kulturní obec.

Velmi dlouho se zvažovaly kroky, jak postupovat při stávce. Instituce nějak fungovat musí, protože nechceme přijít o diváky, chceme s nimi dál komunikovat. Takže se reprízuje a pohotovost znamená, že teď veřejně vystupujeme, připojujeme se ke stávce.

Kromě národního divadla se zapojila téměř všechna nezřizovaná divadla na Slovensku, ale i ta zřizovaná městy nebo kraji. Zda stávka bude pokračovat, to záleží.

Jednou z našich základních podmínek je změna vedení ministerstva. Kromě Martiny Šimkovičové je důležitou postavou i Lukáš Machala, státní tajemník, který více méně to ministerstvo řídí. Myslíme si, že ministryně je tam teď spíš na okrasu a čtení rozhodnutí.

Pokud se nic nezmění, divadla jsou dál připravená dávat najevo svůj nesouhlas. Vyhlásily už různé možnosti, jak se budou připojovat, jak snadno dát svým návštěvníkům a divákům najevo, že jsme ve stávce a chceme změnu.

Odchody ze Slovenska

Myslíte si, že někteří vaši kolegové ze Slovenska budou následovat vaše kroky a využijí toho, že český kulturní prostor je ke slovenštině přívětivý? Najdou tady uplatnění?

Myslím, že spolupráce mezi Českem a Slovenskem byla vždy živá a že skutečně hodně lidí bude ze Slovenska odcházet a hledat uplatnění v zahraničí. Už vím, že je velké množství například výtvarných umělců nebo studentů výtvarných umění, kteří se rozhlížejí po zahraničí.

Co čeká v Česku vás?

Teď jsem se stal novým kmenovým režisérem Městských divadel pražských. Momentálně připravuji inscenaci Orlandu podle románu Virginie Woolfové. Hned potom budu zkoušet v Národním divadle Oresteiu. A potom zakončím sezonu znovu v městských divadlech, v Divadla ABC. Mám to celkem plné a budu se věnovat těmto českým projektům.