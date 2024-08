Směr chce zavést doživotní výsluhy pro generálního prokurátora. Za pár měsíců by se to týkalo i Žilinky

Slovenská vládní koalice chce zavést doživotní výsluhy pro generálního prokurátora. Návrh z pera poslance strany Směr přitáhl okamžitě pozornost médií i opozice. Generální prokurátor by podle něj nemusel ani dokončit svůj mandát, a přesto by dostal vyšší rentu než bývalí slovenští prezidenti. Už za pár měsíců by se to mohlo týkat také kontroverzního prokurátora Maroše Žilinky. Bratislava 18:23 28. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Návrh by se vztahoval i na současného generálního prokurátora Maroše Žilinku | Zdroj: TASR / Profimedia

Zákon se týká nejenom generálního prokurátora, ale přislibuje výsluhy všem řadovým prokurátorům. Pro ně jsou podmínky ale trošku komplikovanější – minimálně to, že ve funkci musí být nejméně 20 let a výsluhy pak dosahují nebo měly by dosahovat několika stovek eur, které se budou vypočítávat z jejich platu.

Co se týče generálního prokurátora, tam je to nastavené jinak. Funkční období, které je na sedm let, vůbec nemusí dokončit, stačí když odslouží alespoň čtyři roky v této funkci. No a pak může odejít do důchodu, přičemž by měl měsíčně doživotně dostávat 5300 eur. To je v přepočtu víc než 132 000 korun. To je tedy více, než zákon přiznává bývalým prezidentům.

Maroš Žilinka

Návrh by se vztahoval i na současného generálního prokurátora Maroše Žilinku. Ten bývá označován za kontroverzního. Dělá totiž spoustu věcí, které by se daly vykládat jako velmi vstřícná gesta vůči současné vládní koalici. Skrze paragraf 363, který mu umožňuje okamžitě zastavit stíhání nebo vyšetřování bez jakéhokoliv důvodu, tak vypomohl předním politikům Směru.

Zastavil třeba trestní stíhání Roberta Fica nebo Roberta Kaliňáka, dělá často rozhodnutí, kterému jiní prokurátoři nebo soudci nerozumí. No a pokud zákon projde, tak Maroši Žilinkovi do čtyř povinných let v úřadu bude zbývat už jen pár měsíců.

Netypický postup

Poslanec Směru navrhl zákon velmi netypickým postupem. Kdyby to byl vládní návrh, tak by musel projít skrze připomínkové řízení ostatních resortů a odborníků. Vzhledem k tomu, že to navrhl poslanec, tak tyto kroky nutné nejsou. Návrh je zdůvodněn tím, že prokurátoři čelí extrémnímu tlaku a nepohodlí a zaslouží si nějakou kompenzaci.

Navrhovatelem je poslanec Daniel Karas ze Směru, který není výrazný nebo známý. Jde o vůbec jeho první samostatný poslanecký návrh. Opozice ho podezírá z toho, že se tento návrh zákona připravoval v součinnosti se samotnou generální prokuraturou.

Ono to není poprvé, kdy chce vládní koalice zajistit takříkajíc pohodlný důchod pro nějaké důležité funkcionáře. Teď v červenci začala platit na Slovensku novela Lex atentát, která se měla týkat především bezpečnostních opatření v reakci na atentát na Roberta Fica.

Ale nepříliš pochopitelně se v tomto zákoně objevila i položka doživotní renty pro některé politiky, tedy pro bývalé předsedy parlamentu a pro bývalé premiéry, ovšem musí ve funkci sloužit minimálně osm let, tedy dvě volební období, což v tuto chvíli splňuje ze všech bývalých předsedů vlád a všech šéfů parlamentu pouze Robert Fico až skončí ve funkci.