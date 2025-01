Na Slovensku je skupina lidí, která chce eskalovat napětí. Výjimečný stav zatím nehrozí, říká Pellegrini

Na Slovensku existuje skupina lidí, která chce vyhrocovat napětí v zemi, a je zde snaha zaútočit na ústavní zřízení s cílem svrhnout vládu. Po čtvrtečním jednání bezpečnostní rady státu to novinářům řekl prezident Peter Pellegrini. Úřady podle něj demonstrace zakazovat nebudou a bezpečnostní rada nenavrhla konkrétní opatření v uvedené záležitosti. Bratislava 12:04 23. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Pellegriniho je na základě informací bezpečnostních složek zjevné, že na Slovensku působí domácí organizace, které mají zkušenost s podobnými aktivitami (ilustrační foto) | Foto: TASR/Profimedia

Premiér Robert Fico dříve obvinil opozici či nevládní sektor ze snahy sesadit kabinet mimo řádné volby. Opoziční strany i občanští aktivisté to odmítli. Nejbližší ze série manifestací za potvrzení proevropského směřování země, na kterých demonstranti skandovali také hesla proti Ficovi, jsou svolány na pátek do vícero měst na Slovensku a v zahraničí.

Podle Pellegriniho je na základě informací bezpečnostních složek zjevné, že na Slovensku působí domácí organizace i „osoby ne slovenského původu“, které mají zkušenost s podobnými aktivitami. „Prokázány jsou finanční toky, komunikace. Chystají se eskalovat napětí a neponechat protest jen ve fázi protestu, ale eskalovat napětí,“ řekl Pellegrini. Detaily neuvedl.

Podle slovenského prezidenta situace ještě nedospěla do stadia, že by v zemi bylo třeba vyhlásit výjimečný stav. K tomuto kroku by stát podle něj přistoupil v případě, že „by se začal realizovat scénář“, o jehož naplnění se snaží „jisté kruhy“.