Složitá mise Trumpova vyjednavače. Válečný veterán Kellogg má donutit Rusko a Ukrajinu k ústupkům

Generálporučík ve výslužbě Keith Kellogg sloužil mimo jiné ve válce ve Vietnamu, teď ale válečného veterána a zastánce konceptu „mír skrze sílu“ čeká jedna z nejtěžších misí – přivést zástupce Ukrajiny a Ruska k jednacímu stolu, donutit je k ústupkům a naplnit slib nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa o rychlém ukončení rusko-ukrajinské války. Jaké jsou reakce na výběr Kellogga, který má být zmocněncem USA pro válku na Ukrajině? Analýza Kyjev/Moskva 5:00 5. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Keith Kellogg v Bílém domě působil už za první Trumpovy administrativy, kdy byl vedoucím štábu Národní bezpečnostní rady a následně i bezpečnostním poradcem tehdejšího viceprezidenta Mikea Pence. | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

„Byl se mnou od samého začátku. Společně zajistíme MÍR PROSTŘEDNICTVÍM SÍLY a uděláme Ameriku a svět ZNOVU BEZPEČNÝMI!“ napsal staronový americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social, když minulý týden ohlásil, že se Keith Kellogg stane v jeho příští administrativě americkým zmocněncem pro válku na Ukrajině.

Putinovy ‚červené linie‘ ve válce na Ukrajině blednou. Důvěryhodnost jeho hrozeb slábne Číst článek

Trump, který během předvolební kampaně sliboval ukončit válku na Ukrajině za 24 hodin, pro tento těžko splnitelný úkol nominoval muže s působivou kariérou.

Dnes 80letý válečný veterán věnoval vojenské kariéře 36 let života a sloužil ve válce ve Vietnamu, v Kambodži i v Iráku. V Bílém domě působil už za první Trumpovy administrativy, kdy byl vedoucím štábu Národní bezpečnostní rady USA a následně i bezpečnostním poradcem tehdejšího viceprezidenta Mikea Pence.

„Generál Kellogg je prezidentu Trumpovi velmi oddaný. Byl s ním během všech tří kampaní i v době jeho působení v úřadu, podle mých zkušeností je to ale seriózní člověk,“ říká o Kelloggovi zahraničněpolitický expert Michael O'Hanlon z amerického think-tanku Brookings Institution pro ukrajinský zpravodajský server Kyiv Independent.

Analytici oslovení ukrajinským zpravodajským webem se přitom shodují, že výběr Kellogga sice není pro Ukrajinu ideální, ale je to přijatelná a rozumná volba. Podle amerikanisty z Finského institutu pro mezinárodní záležitosti Charlyho Salonius-Pasternaka je však důležité hlavně to, aby byl Kellogg v pozici vyjednavače míru mezi Ukrajinou a Ruskem vnímán jako někdo, kdo skutečně mluví za prezidenta.

„Při uzavírání dohod je to možná důležitější než jakákoliv předchozí politická pozice, kterou Kellogg měl. Lidé pak mohou do určité míry věřit, že to, co říká, bude platit i v případě Trumpa,“ upozorňuje pro Kyiv Independent.

Kelloggův mírový plán

Byl to právě Keith Kellogg, kdo Donaldu Trumpovi představil plán, jak ukončit zuřící boje mezi Ruskem a Ukrajinou. První obrysy dokumentu, na kterém Kellogg spolupracoval s bývalým zaměstnancem americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Fredem Fleitzem, se dostaly na veřejnost letos v červnu a podle tehdejších zpráv se Trumpovi jejich plán zamlouval.

Americký postoj k Ukrajině a Blízkému východu v Trumpově režii. Má šanci zvrátit průběh válek? Číst článek

„Řekneme Ukrajincům: ‚Musíte zasednout k jednacímu stolu, a pokud k němu nezasednete, podpora ze strany Spojených států vyschne,‘“ vylíčil jednu z částí plánu samotný Kellogg podle agentury Reuters. „A řekneme (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi: ‚Musíte zasednout k jednacímu stolu, a pokud k němu nezasednete, pak dáme Ukrajincům vše, co potřebují, aby vás zabili na bojišti‘.“

Podle stanice CNN plán zjednodušeně počítá se zmrazením frontových linií a donucením obou stran k usednutí k jednacímu stolu. Při detailnějším pohledu pak závěr dokumentu hovoří o čtyřech hlavních bodech.

Spojené státy budou dál vyzbrojovat Ukrajinu a posilovat její obranu, budoucí americká vojenská pomoc však bude podmíněná tím, že Ukrajina přistoupí na mírové rozhovory s Ruskem.

Aby mělo o usednutí k jednacímu stolu zájem i Rusko, mělo by se na neurčito odložit členství Ukrajiny v NATO, a to výměnou za „komplexní mírovou dohodu s bezpečnostní zárukami“ pro Kyjev.

Pokud Rusko bude dodržovat příměří a bude se účastnit mírových rozhovorů, mohlo by dojít k uvolnění určitých amerických sankcí.

Plán také navrhuje možnost zavedení poplatků z prodeje ruských energetických zásob, ze kterých se bude financovat rekonstrukce Ukrajiny.

Ve svém úvodu dokument sepsaný Keithem Kelloggem a Fredem Fleitzem mohutně kritizuje dosluhujícího prezidenta Joea Bidena, který podle nich dodal Ukrajině zbraně příliš pozdě. Tvrdí přitom, že válka na Ukrajině byla „vyhnutelnou tragédií, která vyplynula“ z Bidenovy „chaotické zahraniční politiky“. V opozici s tím podle nich stojí právě Trump, kterého Putin „vnímal jako silného a rozhodného prezidenta, připraveného použít veškeré prostředky“.

S ruským pasem na Ukrajinu. Cesta za manželem je trnitá, popisuje žena z Kyjeva Číst článek

Rázně a rozhodně chce Kellogg přistupovat také k oběma stranám rusko-ukrajinské války, které hodlá donutit k jednání za každou cenu. Některá jeho prohlášení tak na Ukrajině vzbuzují obavy. „Pokud Ukrajina nechce vyjednávat, fajn, ale pak se smiřte s tím, že vaše města mohou utrpět obrovské ztráty, a smiřte se s tím, že necháte zabíjet své děti,“ řekl Kellogg v červnovém rozhovoru pro Hlas Ameriky.

Ve stejném rozhovoru nicméně dodal, že Trump ani Kellogg po Ukrajině nechtějí, aby se vzdala svého území a předala ho Rusku. „Ukrajina bojovala statečně. Jsou velmi dobře vedeni. Myslíme si, že Rusové jednoznačně provedli neoprávněnou invazi do suverénního státu a to je třeba to řešit,“ ujistil Kellogg s tím, že ho zajímá Ukrajina, a ne Rusko. Dodal také, že podle něj Ukrajinci musí s Ruskem vyjednávat z pozice síly.

Rozumná volba

Přestože s některými částmi Kelloggova plánu může mít Kyjev problém, podle ukrajinského politologa Volodymyra Fesenka je případné jmenování 80letého válečného veterána Trumpovým vyjednavačem rusko-ukrajinského konfliktu pro Kyjev přijatelné.

Lukašenko s Putinem podepíšou bezpečnostní dohodu. Má ‚odrážet současnou geopolitickou situaci‘ Číst článek

„Jeho postoj je (pro Kyjev) pochopitelný a my se tomu můžeme přizpůsobit,“ říká pro server Kyiv Independent Fesenko.

Jako „rozumnou volbu“ to hodnotí také odborník na mezinárodní vztahy z Ottawské univerzity Roland Paris. „Zdůraznil důležitost vyjednávání Ukrajiny z pozice síly. Zdá se, že rozumí hrozbě, kterou Putin představuje. A podtrhnul důležitost toho, aby Spojené státy Ukrajině poskytly pevné bezpečnostní záruky,“ jmenuje Kelloggovy benefity pro Ukrajinu Paris.

Výběr Keitha Kellogga na post zmocněnce pro válku na Ukrajině hodnotí vesměs pozitivně také ukrajinský politolog a člen kyjevské městské rady Sergej Taran, podle kterého jde o „nejlepší Trumpovo rozhodnutí za poslední dobu“. S ohledem na jeho dřívější kariéru si totiž Kellogg „nedělá iluze o tom, jak je svět vlastně uspořádán,“ tvrdí Taran, který za nejhorší část plánu považuje především odložení vstupu Ukrajiny do NATO.

„Ukrajinu samozřejmě čekají extrémně obtížná diplomatická jednání se všemi stranami a zvýšený tlak ze strany Ruska. Pravděpodobnost Trumpovy ‚kapitulace Ukrajiny‘, jak ji předpovídají někteří milovníci geopolitické apokalypsy, ale nyní výrazně klesá,“ tvrdí Taran.

Přistoupí Rusko k jednání?

Zatímco část odborníků nejen z Ukrajiny vidí ve výběru Keitha Kellogga příležitost, někteří mají o proveditelnosti jeho plánu pochybnosti. Jedním z nich je ukrajinský novinář, který v současnosti slouží v ukrajinské armádě, Oleksij Jarmolenko.

Expert Šír z Ukrajiny: Cena války je pro Ukrajince strašná, v ústupky Putinovi ale nevěří. Nefungovaly by Číst článek

„Kelloggův nástroj je vydírání vojenskou pomocí na obou stranách. Ale jestli to bude fungovat – tomu nevěřím,“ cituje jeho slova zveřejněná na sociální síti X nezávislý ruský server Meduza, podle kterého se podobné pochybnosti ozývají i ze strany dalších ukrajinských odborníků a novinářů.

Upozorňuje na to i Fesenko, podle kterého je vůbec otázkou, jestli se Trump bude Kelloggova plánu držet. „Je to Trump, ne Kellogg, kdo bude rozhodovat. Kellogg je jen nástroj… A bude (s Kelloggovými návrhy) souhlasit Putin? Pochybuji o tom,“ varuje ukrajinský politolog pro Kyiv Independent.

První reakce z ruské strany tyto pochybnosti potvrzují. Naznačuje to pondělní rozhovor listu Financial Times s ruským oligarchou blízkým Kremlu Konstantinem Malofejevem, podle kterého Putin Kelloggův návrh na ukončení bojů pravděpodobně odmítne.

„Kellogg přijede se svým plánem do Moskvy, my ho vezmeme a pak mu řekneme, ať si ho strčí někam, protože se nám nic z toho nelíbí. To bude celé vyjednávání,“ řekl pro Financial Times Malofejev, který figuruje na seznamu západních protiruských sankcí.

„Aby byly rozhovory konstruktivní, musíme mluvit ne o budoucnosti Ukrajiny, ale o budoucnosti Evropy a světa,“ vzkázal ruský magnát z luxusního resortu v Dubaji s tím, že Trump může ukončit válku, jen pokud zvrátí rozhodnutí Washingtonu o použití zbraní dlouhého doletu proti Rusku a odstaví Volodymyra Zelenského z funkce ukrajinského prezidenta.