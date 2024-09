Špeh Rubcov měl v Polsku přístup ke svému spisu. Mohl tak získat informace o fungování tajných služeb

Ruský špeh Pavel Rubcov, známý také jako Pablo González, žil dlouhodobě v Polsku, kde byl krátce po začátku ruského vpádu na Ukrajinu zatčen pro podezření ze špionáže. Do rodné země se vrátil jako jeden z 26 vězňů vyměněných letos v srpnu mezi Západem a Ruskem, přímo na letišti ho přivítal ruský vládce Vladimir Putin. Při této výměně ale mohl do Moskvy vyvézt tajné informace. Před odletem měl totiž přístup do svého vyšetřovacího spisu.

Od stálé zpravodajky Varšava 21:51 5. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít