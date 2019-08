V USA rozhodnou středoví voliči. Vybírat si budou mezi Trumpem a levicí, myslí si novinář Anýž

Jako malý chtěl být fotbalistou ale pak vystudoval geologii. V 90. letech propadl kouzlu novinařiny a jako zpravodaj strávil několik let ve Spojených státech. Tamní dění komentuje dodnes a pokud by měl potřebné vzdělání, bavilo by ho prý učit. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus upozorňuje, že průměrný americký volič nechce radikálně levicového kandidáta. Osobnost Plus Praha 21:20 27. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Anýž, novinář | Foto: Marián Vojtek

Komentátor Hospodářských novin Daniel Anýž se domnívá, že postupná radikalizace americké levice je výsledkem Trumpovy politiky, ale i odrazem změny demokratického voličstva.

„Mladší lidé, které reprezentuje například kongresmanka (Alexandria) Ocasio-Cortezová navrhují program, který už jde přirovnat k sociálně demokratickým programům v Evropě. Celé se to posunulo doleva,“ hodnotí aktuální politickou atmosféru ve Spojených státech Anýž.

Je průměrný volič připraven?

„V těchto chvílích si myslím, že většinový americký volič ještě takhle silnou změnu nechce,“ říká komentátor a dodává, že pokud by demokraté nominovali krajně levicově smýšlejícího kandidáta, jako je například Bernie Sanders nebo Elizabeth Warrenová, mohlo by to Trumpovi pomoci ke znovuzvolení.

„Nové průzkumy ukázaly, že Bernie Sanders a Elizabeth Warrenové se dotáhli na Joe Bidena,“ dodává.

Právě středoví voliči budou mít totiž podle novináře v nadcházejících volbách rozhodující hlas. „Budou se rozmýšlet, zda to ještě risknou s Trumpem – byť ho nemusí mít rádi – anebo je pro ně menším rizikem levicový program.“

Všeobecné průzkumy, které zachycují mínění americké veřejnosti jako takové, prý přitom naznačují, že Američané zatím ještě nejsou připraveni na tak radikální změny. Takové, jaké dnes prosazují někteří demokraté. Patří mezi ně třeba státem garantované všeobecné zdravotní pojištění nebo zrušení školného na státních univerzitách.

