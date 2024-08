F-16 není žádná zázračná zbraň. Ukrajina k ní bude muset využít zbraně dlouhého dosahu, říká generál

Ukrajina obdržela první stíhačky F-16, na které čekala dva roky. V neděli to potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a dodal, že jich ale není dost. Podle časopisu The Economist zatím Ukrajina dostala deset F-16. „Nejvíce brzdící je v dnešní době přeškolení ukrajinských pilotů,“ řekl pro Radiožurnál ředitel Centra bezpečnostních studií Vysoké školy CEVRO a brigádní generál v záloze František Mičánek. Rozhovor Praha 16:09 5. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít František Mičánek, brigádní generál v záloze z Univerzity obrany | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Volodymyr Zelenskyj v neděli připomněl, že o stíhačky F-16 žádá Západ už od dubna roku 2022, tedy přes dva roky. Jaké jsou možnosti jejich nasazení? Jak velký vliv ta dodávka stíhaček může mít na další vývoj konfliktu na Ukrajině?

Já začnu nejdříve tím vlivem. Samozřejmě určitý vliv tam bude. F-16 jsou i přes své relativní stáří schopné stíhače čtvrté generace, které stále mohou plnit spoustu úloh. Ať už jako podpora ukrajinských jednotek na frontě, ale hlavně si myslím, že je Ukrajinci v této době budou používat pro posílení své protivzdušné obrany a hlídání vzdušného prostoru.

Samozřejmě to nebude žádná zázračná zbraň, jak se ukázalo v minulosti. Žádná z těch dodaných západních zbraní není zázračná, ať už z hlediska svého charakteru nebo počtu.

Co se týče toho počtu, tak příprava přibližně osmdesáti stíhaček, které má Ukrajina dostat, trvala poměrně dlouho, protože všechno to byly stroje, které byly státy již vyřazované. To znamená, že museli projít složitým upgradem a modernizací.

Moc se nemluví o tom, že nejvíce brzdící je v dnešní době přeškolení ukrajinských pilotů. Přechod z původně ruských strojů MiG-29, Su-27 a podobných tipů na západní provenienci F-16 znamená úplně jinou pilotáž, úplně jinou avioniku a samozřejmě úplně jiný styl řízení a jazykovou bariéru. To je všechno v angličtině.

Nejmenovaný americký činitel řekl listu The New York Times, že šest ukrajinských letců už podniká zkušební lety v ukrajinském vzdušném prostoru s těmi F-16. Že zatím nacvičují menší operace a nevydávají se na bojové mise proti Rusům. Kdy se dá očekávat, že se i F-16 zapojí právě do bojových misí proti Rusku?

To by bylo z mé strany hádání z křišťálové koule. Jak jsem říkal, byť Ukrajinci poslali relativně zkušené stíhací piloty s několika tisíci nalétaných hodin na vyjmenovaných typech MiG-29 a Su-27, tak změna pilotáže a změna techniky je poměrně velká.

Dejme tomu půlroční kurz je samozřejmě dobrý na přeškolení, ale zvládnout tento složitý stroj v bojové situaci – normálně takový výcvik trvá pilotům několik let. Já si myslím, že zahájení bude pozvolné a bude právě v oblasti zabezpečení PVO. Do konce letošního roku budou stíhačky určitě zasazeny do plných bojových operací, protože tady nelze s ničím otálet.

Americký Institut pro studium války napsal, že aby Ukrajina mohla využívat F-16 dodané ze Západu, musí se zaměřit na prostředky ruské protiletecké obrany v ruském týlu a na Ruskem obsazeném území, že k tomu musí využít západní zbraně dlouhého dosahu. Souhlasíte? Dá se toto očekávat?

Určitě ano. Celá válka na Ukrajině ukazuje rozdílnost obou dvou doktrín. Ať už bývalého východního bloku, který stavěl na pozemní protivzdušné obraně, a jeho letectvo nebylo nikdy výrazně silné, a naopak na západní doktríně, to znamená Severoatlantické alianci, a to, co dnes budou řešit Ukrajinci. To znamená vybudování vzdušné nadvlády a eliminaci těch pozemních prvků PVO, případně radarů, prostředků rušení a podobně.

Takže aby mohly ukrajinské stíhače volně působit, ať už v blízkosti fronty, nebo dokonce na blízkém území Ruské federace, bude nejprve potřeba eliminovat právě tyto stěžejní cíle. To znamená prostředky PVO, naváděcí radiové stanice, radiolokátory a podobně.

A k tomu se určitě budou hodit zbraně s dlouhým dosahem, které zase na druhou stránku mohou bez problému tyto stíhačky F-16 nosit, a mohou je odpalovat daleko účinněji a daleko efektivněji než ty upravené stíhače nebo bitevníky Su-27, případně MiG-29.

Jak moc se Ukrajina při využití F-16 musí obávat ruské protiletecké obrany, ruských raket, ruských dronů? Disponuje Rusko velkou zásobou raket nebo dronů, které jsou schopny ohrožovat F-16?

Tady se v podstatě ptáte na dva parametry. Jeden je ohrožení F-16 ve vzduchu při bojové misi. F-16 má jako moderní letoun systém včasné výstrahy, takže je schopna identifikovat, zda na ní je naváděna raketa nebo jiný prostředek. To je výrazný posun oproti těm starším strojům.

Nicméně jak jsem říkal, Rusko má v relativní blízkosti fronty obrovské množství prostředků středního i dlouhého doletu, ať už to jsou S-300 a S-400, případně systémy typu Tor, Buk a podobně, které jsou schopny působit proti F-16, pokud by se dostala na vzdálenost dejme tomu 100 kilometrů od předního okraje.

Druhé nebezpečí je od ruských stíhačů, kteří jsou vyzbrojení poměrně výbornými protiletadlovými střelami vzduch-vzduch, které mohou mít podle verze dosah 200 až 250 kilometrů, což F-16 s tím, jakou má momentálně dodávanou protiletadlovou výzbroj zřejmě nebude mít. Takže tady bude hodně záležet na taktice, s jakou budou používat ukrajinští piloti ta svá letadla, a na velmi dobré informovanosti o tom, co se děje ve vzduchu na ruské straně.