Kanada zbavila barmskou vůdkyni Su Ťij čestného občanství. Nezabránila vraždění Rohingů

Kanada formálně odebrala čestné občanství nositelce Nobelovy ceny za mír a nynější barmské vůdkyni Do Aun Schan Su Ťij za podíl na zločinech spáchaných na muslimském etniku Rohingů. Bývalá disidentka je tak první osobou, které kanadský parlament symbolické ocenění odebral.

Su Ťij se dostala pod ostrou kritiku za to, že se nesnažila zabránit vraždění Rohingů. Vyšetřovatelé OSN na konci srpna dokonce uvedli, že by měl být stíhán vrchní velitel barmské armády a dalších pět generálů. Su Ťij pak podle vyšetřovatelů nevyužila svého postavení, aby zločinům zabránila, a tak k páchání těchto zvěrstev přispěla.

Dolní komora kanadského parlamentu se jednomyslně shodla na odebrání čestného občanství barmské vůdkyni již 27. září, ale oficiálně musel být tento krok posvěcen i horní komorou – senátem.

Ten odebrání občanství odhlasoval taktéž jednomyslně v úterý. Su Ťij tak byla tato pocta oficiálně odebrána. Stalo se tak 11 let poté, co jí Kanada občanství udělila, jak upoznil list The New York Times.

Kanada zatím udělila šest čestných občanství světově významným osobnostem, jako jsou Raoul Wallenberg, Nelson Mandela, Tändzin Gjamccho - tibetský duchovní vůdce dalajlama, či pákistánské aktivistce a nositelce Nobelovy ceny za mír Malále Júsufzajové. Jedná se o ryze politické rozhodnutí – čestné občanství je pouze symbolické.

Genocida, rozhodl kanadský parlament

Senát také schválil návrh, že zločiny páchané na Rohinzích splňují definici genocidy.

„Musíme vyslat silný signál, že pokud jste spolupachatel genocidy, nejste tu [v Kanadě] vítáni. A už vůbec ne jako čestný občan,“ citoval kanadský deník Toronto Star senátorku Ratnu Omidvarovou, která návrh předložil.

„Musíme zvěrstva nazývat pravým jménem. Je to genocida,“ dodala senátorka.

Barmské úřady Rohingy neuznávají jako etnikum a hovoří o nich jako o nelegálních přistěhovalcích z Bangladéše. Poté, co rohingští povstalci loni v srpnu zaútočili v barmském Arakanském státě na řadu policejních stanovišť, armáda zahájila proti příslušníkům této menšiny tažení.

Od té doby z Barmy do sousedního Bangladéše uprchlo asi 700 000 Rohingů, kteří tam nyní žijí v uprchlických táborech.