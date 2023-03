Ruské výhrůžky Švédsku pro případ vstupu do NATO vyvolaly ve Skandinávii vlnu nevole

Překlad vybraných částí propagandistického textu

„Děláme nyní krok k bezpečnějšímu Švédsku, uvádí titulek komentáře publikovaného 22. března ve Svenska Dagbladet, který napsal ministr obrany P.Jonsson a mluvčí křesťanských demokratů a Liberálů M.Oskarsson a A.Starbrink. Chceme navrhnout jiný titulek: Švédsko nyní dělá krok do propasti.“

„Po vstupu Finska a Švédska do NATO se délka hranice s Ruskem zdvojnásobí. Pokud si někdo pořád myslí, že se tím zvýší evropská bezpečnost, pak si může být jistý, že to z nových členů nepřátelského bloku učiní legitimní cíle pro ruskou odvetu a to včetně té vojenské.“

„Je zřejmé, že se švédští politici nechali ‚zlákat‘ Washingtonem, aby zatáhli zemi do propasti NATO. Ale ti Švédové, kteří k tomu dali svůj tichý souhlas v katastrofálních volbách, by teď neměli obviňovat svou vládu z využití hlasů až bude jasné, co se stalo s kdysi prosperující zemí, jejíž socioekonomické fungování a nezávislá zahraniční politika byla vzorem pro mnoho zemí.“

Český rozhlas přeložil pouze úryvky propagandistického článku, originál najdete zde.