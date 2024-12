Švédsko bojuje s chechtacím plynem. Země chce kvůli mladým zavést nový zákon

Letošní počet telefonátů kvůli intoxikaci rajským plynem se ve srovnání s rokem 2023 ve Švédsku zdvojnásobil. Nárůst je podle tiskové zprávy Toxikologického informačního střediska zřetelný zejména ve věkové skupině 15 až 19 let, píše web Sweden Herald.

Letos středisko přijalo 1100 hovorů souvisejících s otravou rajským plynem. Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům a oslavám Nového roku se číslo pravděpodobně ještě zvýší.

Mezi mladistvými stoupla oblíbenost rajského plynu i kvůli trendu na sociálních sítích, kde dospívající sdílejí reakce své nebo blízkých po užití omamného plynu, a to nejen v rámci zdravotních zákroků, ale i inhalováním plynu z balónků či bombiček.

Ačkoli mezi nejznámější účinky oxidu dusného patří euforie a zvýšení pocitu štěstí, opakované užívání může vést ke znecitlivění rukou a nohou, potížím s chůzí, zmatenosti, dlouhodobým poruchám paměti nebo ke vzniku krevních sraženin v mozku a na plicích. Největším problémem rajského plynu nebo taky „hippie cracku“ je jeho dostupnost, varuje CBS News.

Aby mladistvé odradily v užívání návykových látek, snaží se světové vlády v současnosti zamezit prodeji elektronických cigaret nebo limitovat příchutě těchto návykových produktů.

Rajský plyn je ovšem legální prodávat i kupovat a není pro něj stanoveno žádné věkové omezení. Vzhledem k jeho zneužívání připravuje švédská vláda návrh zákona, který by znemožnil prodej plynu ve větším množství soukromým osobám. Lidé mladší 18 let by navíc neměli mít vůbec možnost si oxid dusný pořídit.