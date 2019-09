Hlasitý smích i prázdné balonky. Amsterdamská radnice zakázala prodej rajského plynu

Držení nebo prodej rajského plynu není zakázaný ani trestný, už tři roky není oxid dusný na seznamu léčiv. Prodej čehokoliv na ulici bez licence, bez povolení ale je přestupek. Radnici také vadí, že lidé užívající na ulici rajský plyn jsou hluční, chovají se někdy i obscénně. Na ulicích se povalují prázdné balonky od plynu a také prázdné bombičky od oxidu dusného.

Hlavním problémem je ale hlasitý smích, který se ozývá v amsterdamském centru. Následky a míra užívání oxidu dusného v nizozemských městech ale k smíchu rozhodně nejsou.

Amsterdamská radnice bude prodej rajského plynu na festivalech nebo v ulicích pokutovat a k podobnému kroku chtějí sáhnout také v Rotterdamu, Leeuwardenu nebo Enschede u německých hranic.

Zneužívání rajského plynu je problém, i když oxid dusný není droga. Ve větších dávkách působí jako uspávací prostředek, používá se třeba v porodnictví.

Balonky s rajským plynem jsou populární hlavně mezi návštěvníky hudebních festivalů a tanečních party. Podle nizozemského Institut pro duševní zdraví a závislosti rajský plyn vdechuje 37 procent návštěvníků diskoték.

Ročně roste také počet komplikací po vdechování oxidu dusného. V roce 2015 bylo podle nizozemského sdružení pro intenzivní péči hlášeno 13 případů předávkování se oxidem dusným a letos jen do konce června už to bylo 67 případů. Předávkování se projevuje třeba brněním končetin, bolestmi hlavy, závratí, zvracením, bezvědomím. A když inhalace rajského plynu trvá moc dlouho, tak se utlumí činnost srdce a může to skončit i smrtí.