Soudní dohra případu bílého prášku: šéf ANO v Praze Prokop lhal o fotce primátorky Brna Vaňkové

Šéf pražské organizace ANO Ondřej Prokop se musí omluvit za to, že na sociálních sítích šířil nepravdivé informace o původu fotografie zachycující brněnskou primátorku Markétu Vaňkovou (ODS) s bílým práškem. Rozhodl o tom Obvodní soud pro Prahu 4, zjistil iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Opoziční zastupitel tvrdil, že za účtem na síti X Jan Werewolf, na kterém se snímek objevil, stojí exporadce pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) Jiří Hoskovec. Původní zpráva Praha 14:25 14. listopadu 2024

„Je takovým nepsaným tajemstvím, říká se tady v kuloárech a slyšel jsem to od celé řady lidí od Pirátů, že za tady tím fejkovým účtem stojí bývalý šéf poradců primátora Hřiba pan Hoskovec a jeden novinář, Prokop Vodrážka z Deníku N,“ prohlásil Prokop v jednom z problematických videí zveřejněných na youtube. Hoskovec, který nyní působí na ministerstvu zahraničních věcí, se proto bránil civilní žalobou na ochranu osobnosti.

Obvodní soud pro Prahu 4 mu dal koncem října za pravdu. V písemném odůvodnění rozhodnutí, které nyní získal server iROZHLAS.cz a Radiožurnál, uvedl, že Prokopovy výroky „byly učiněny bez dostatečně ověřených informací pro širokou veřejnost a zasáhly do soukromí žalobce. Jednáním žalovaného došlo k porušení osobnostních práv žalobce“.

Prokop tak podle rozsudku musí odstranit z platformy YouTube inkriminovaná videa, zaplatit Hoskovcovi jako satisfakci 100 tisíc korun a dalších skoro 40 tisíc vydaných na náklady soudního řízení. Dále pak má na svých sociálních sítích po dobu jednoho měsíce mít zveřejněnou omluvu o tom, že šířil nepodložené a nepravdivé výroky.

„Pro účely výkonu svého současného povolání je žalobce držitelem bezpečnostní prověrky stupně ‚D‘. Vzhledem k této skutečnosti jsou nepravdivá prohlášení žalovaného způsobilá poškodit žalobce nad rámec ‚běžné‘ normy i při výkonu jeho aktuálního zaměstnání tím, že významně snižují jeho důvěryhodnost nezbytnou pro práci v takto citlivém prostředí režimových informací,“ popsal soud v rozsudku, jakou újmu mohl Prokop způsobit.

Dopad na zaměstnání

Hoskovec tak mohl v důsledku falešného obvinění přijít o bezpečnostní prověrku, potažmo o zaměstnání. „Prokopova lež mě poškodila, na ministerstvu mám na starosti veřejné aspekty sankční problematiky, mám bezpečnostní prověrku od NBÚ, a pokud bych se věnoval sbírání a šíření kompromitujících materiálů na primátorku Brna, o prověrku i práci bych přišel,“ uvedl k tomu sám Hoskovec.

Podle Hoskovcova advokáta Kristiána Léka Prokop vypustil do veřejného prostoru drb, aniž by si cokoli ověřil. „Pustil do světa drb z kuloárů, podle soudu ale musí nést odpovědnost za to, když takový drb někomu zasáhne do života,“ řekl redakci.

Fotka brněnské primátorky Vaňkové a jejího náměstka Roberta Kerndla (ODS), na které jim někdo podává bílý prášek, se objevila na sociálních sítích loni koncem července. Někdo jiný k nim natahuje ruce se zřejmě papírovou ruličkou a telefonem s bílým práškem v „lajnách“ na obrazovce.

Prokopovo nepravdivé tvrzení o původu snímku posléze převzala některé média. Věc zatím není pravomocná, není jasné, zda se politik bude chtít odvolat. Prokop redakci jen řekl, že rozsudek zatím v ruce nemá.

Není to přitom poprvé, co se Prokop musí za své nepodložené výroky ne veřejném prostoru omlouvat. Letos v květnu například uzavřel smír s tehdejším členem expertního vládního týmu pro digitalizaci Michalem Bláhou z Hlídače státu, jehož součástí byla rovněž omluva. V 31 příspěvcích ho dříve nepravdivě spojoval s organizovaným zločinem z kauzy Dozimetr.