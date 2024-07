Svěřit zemi labouristům je risk. Věřím, že se do vlády jednou vrátíme, míní člen konzervativní strany

Ve čtvrtek čekají Británii parlamentní volby. Z těch vzejde pravděpodobně nová vláda vedená dosud opozičními labouristy. Konzervativní strana, která stojí v čele země už čtrnáct let míří do opozice. Podle předvolebních průzkumů přeskočila konzervativce i populistická strana Nigela Farage a Konzervativní stranu čeká možná nejslabší volební výsledek v její skoro dvousetleté historii. Co se stalo se stranou Winstona Churchilla a Margaret Thacherové? Od stálého zpravodaje Londýn 11:26 2. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konzervativec Matěj Trávníček | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

„Žádný strom neroste do nebe a my jako konzervativní strana to dostáváme trochu sežrat za poslední roky. To, čemu se v Británii říká ‚cost of living crisis‘, v překladu krize ceny žití nebo inflace, není nic příjemného. Vidíme to všude, ale zároveň to nevidíme všude v Evropě” říká Matěj Trávníček, který žije dlouhá léta ve Velké Británii.

Ještě doma v Česku byl členem ODS. Dnes je hrdým a aktivním členem britské konzervativní strany. Pracoval v jejím ústředí a dnes vede jednu místní organizaci. „Teď z hlavy vám neřeknu přesně to je kolik let, ale už jsem druhým rokem předsedou naší místní buňky. Přivedlo mě k tomu moje rodinné zázemí a přesvědčení, že když něco věřím, tak pro to musím něco sám udělat,” vysvětluje.

„Nechci, aby znova se vrátilo to, co jsme zažili u nás, když v Československu vládli komunisti, náhodní lidé rozhodovali o tom, kdo si bude moct co koupit, kdo bude moct na dovolenou a kdo bude kde moc pracovat nebo studovat, To jsou prostě časy, které bych nechtěl, aby se kdy vrátili, a proto jsem v politice,“ popisuje Trávníček.

Hrozí ale Británii takové časy? „Podívejte se na Jeremyho Corbyna a na to, co bylo v oficiálním volebním programu Labouristické strany v posledních volbách, do kterých je vedl. (Corbyn byl předsedou strany do dubna 2020, pozn. red.) V programu byly věci jako masové znárodňování. Já si myslím, že to nelze vnímat tak, že ta hrozba pominula,” míní.

Konzervativci neprocházejí zrovna nejšťastnějším obdobím a dost možná si sáhnou na své historické minimum. Je zřejmé, že britští voliči chtějí změnu. Přesto volit opět konzervativní stranu stále dává podle Matěje smysl.

„Konzervativní strana na rozdíl od Labouristické strany nabízí jasný plán a hlavně bezpečnou budoucnost. V nejisté době, ve které se nachází celý svět, je risk svěřit zemi labouristům,“ míní.

Ať už volby dopadnou jakkoliv, Matěj věří, že konzervativci se do vlády zase vrátí. Nakonec zatím to tak vždy v minulosti bylo. A on sám bude pracovat na tom, aby se tento návrat odehrál co nejdříve.