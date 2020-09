Švýcaři hlasují o větší kontrole migrace z EU. Proti návrhu jsou dvě třetiny voličů, ukazují průzkumy

Švýcarští voliči rozhodují v referendu o omezení volného pohybu pracovních sil mezi jejich zemí a státy Evropské unie. Nejsilnější Švýcarská lidová strana vyvolala hlasování proto, že podle ní bohatá alpská země čelí rostoucí a nekontrolované imigraci lidí ze zemí Evropské unie. Švýcarský pracovní trh je tak podle této strany v ohrožení. Bern 7:13 27. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Švýcaři v neděli rozhodují v referendu. ilustrační foto | Foto: SofieLayla Thal | Zdroj: Pixabay

Občané členských zemí Evropské unie mohou žít a pracovat ve Švýcarsku a Švýcaři zase v unijních zemích podle smlouvy o volném pohybu osob z roku 1999. Politici Švýcarské lidové strany prosazují větší autonomii v rozhodování, koho Švýcarsko ze zemí evropské sedmadvacítky na své území přijme a koho ne.

I když je ve Švýcarsku tato strana nejsilnější, ve svém snažení zůstává osamocená. Švýcarský parlament, odbory, svazy zaměstnavatelů a jiné politické strany apelují na voliče, aby iniciativu odmítli. Zrušení dohody s Evropskou unií by se podle nich negativně odrazilo na hospodářství země. Zvláště v příhraničních oblastech jako jsou Ženeva nebo Basilej.

Referendum o volném pohybu osob je významné i pro sousední státy. Například jenom Němců žije ve Švýcarsku více než 300 tisíc. Podle průzkumů návrh zřejmě nemá šanci na úspěch. Iniciativu podle nich odmítají dvě třetiny švýcarských voličů.

Odmítnutí návrhu v referendu by mohlo vnést novou energii do zdlouhavých jednání mezi Švýcarskem a EU o spolupráci. EU chce veškerá bilaterální ujednání s Bernem zahrnout do rámcové smlouvy, která by při změnách unijních zákonů garantovala jejich automatické převzetí. Konzervativní Švýcaři se však obávají plíživého rozšíření unijních předpisů ve své zemi.

Švýcaři budou hlasovat také o zavedení dvoutýdenní otcovské dovolené, o usnadnění odstřelu vlků, bobrů a dalších zvířat, o nákupu nových bitevníků nebo o úlevách na daních pro rodiny s dětmi.

Referendum se mělo konat už na jaře, ale kvůli koronavirové krizi bylo odloženo. Kvůli tomu se také nakupila témata, o nichž mají občané rozhodovat.