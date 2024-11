Sýrie dokáže zneškodnit teroristy, ať už bude intenzita jejich útoků jakákoli, uvedl prezident Bašár Asad

Sýrie brání svou stabilitu před teroristy a spolu se spojenci je dokáže zneškodnit, uvedl v sobotu prezident Bašár Asad. Vyjádřil se tak k ofenzivě islamistů na severovýchodě Sýrie, zatímco přicházely další zprávy o rychlém postupu povstalců. Prohlášení dlouholetého syrského prezidenta publikovala jeho kancelář, informuje agentura AFP. Damašek 22:03 30. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé si prohlížejí škody v Aleppu | Foto: Mahmoud Hassano | Zdroj: Reuters

„Sýrie dál brání svou stabilitu a svou územní celistvost před všemi teroristy a jejich podporovateli a je schopna je s pomocí svých spojenců a přátel porazit a zneškodnit, ať už bude intenzita jejich útoků jakákoli,“ řekl Asad podle komuniké v rozhovoru s představitelem Spojených arabských emirátů.

Asadův režim čelí od středy překvapivému útoku povstalců vedených islamistickou skupinou Haját Tahrír aš-Šám (HTS), kteří už vytlačili armádu z města Halab (dříve Aleppo) a v sobotu také oznámili, že ovládli celou provincii Idlib, která je jejich baštou. Nové boje přicházejí po letech, kdy byla více než deset let trvající občanská válka v Sýrii v podstatě zamrznutým konfliktem.

Podle deníku Financial Times povstalci po uvedených územních ziscích postupovali dál na jih a uváděli, že míří k městu Hamá jižně od Idlibu. „Zatímco povstalci postupovali hlouběji do syrského území, syrská armáda odmítala tvrzení povstaleckých skupin o tom, že se zmocnili obcí na venkově severně od Hamá a že režimní síly se z oblasti stáhly,“ uvádí Financial Times.

Režim syrského prezidenta Asada ofenzivu islamistů odráží s pomocí Ruska, které autoritářského prezidenta podporuje už řadu let. Ruská letadla společně s těmi syrskými provádějí nálety na povstalce v Halabu i v Idlibu. Ruské ministerstvo obrany podle státních tiskových agentur v sobotu uvedlo, že ruské jednotky zabily “nejméně 300 ozbrojenců“.