Trump bojuje proti ověřování svých výroků během živých přenosů. Odmítá proto rozhovory

Americký exprezident Donald Trump, jenž usiluje o návrat do Bílého domu, již několik měsíců brojí proti snahám televizních stanic, novinářů a dalších provádět takzvaný fact-checking jeho výroků, neboli ověřování faktických tvrzení, mnohdy v živém přenosu. Napsal to v pondělí list The Washington Post (WP).

Washington 21:44 14. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít