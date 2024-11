„Trump naplňuje vše, po čem muslimové touží.“ Jak bude hlasovat arabská komunita v Michiganu?

Republikán Donald Trump v jednom z nerozhodnutých států Michiganu možná nasbírá poněkud nečekaně některé hlasy muslimských voličů. Demokratická kandidátka a současná viceprezidentka Kamala Harrisová totiž letos nejspíš ztratila přízeň velké části místní početné komunity amerických Arabů. Jak slyšela naše reportérka Jana Karasová, důvodem je hlavně postoj americké vlády k eskalující válce na Blízkém východě po loňském útoku Hamásu na Izrael. Seriál Washington 17:03 2. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Trump se potkal s muslimskou komunitou nejméně třikrát. Harrisová se neobtěžuje přijít“ | Foto: Ryan Garza/USA TODAY NETWORK | Zdroj: Reuters

V mešitě v třicetitisícovém městečku Hamtramck, enklávy Detroitu, právě končí odpolední modlitba. Čekám tu před ní na Abdula, který má jemenské kořeny podobně jako mnoho dalších místních muslimů.

„Donald Trump naplňuje všechno, po čem muslimové touží. Potkal se tady s muslimskou komunitou nejméně třikrát. Harrisová se neobtěžuje přijít, zavolat nebo snažit se nějak komunikovat s místními muslimy. To Trump nám slíbil, že napraví hodně věcí,“ říká.

Zastaví války

Donalda Trumpa před pár týdny podpořili někteří místní politici. Před radnicí potkávám jednoho z nich, současný místostarosta Abu Musa, který do Spojených států přišel z Bangladéše, byl původně registrovaný demokrat. Před prezidentskými volbami ale ze strany vystoupil.

„Trump prohlásil, že zastaví války. A jsme optimisté, že to zvládne. Harrisová je teď u moci, a pokud neudělala nic teď, tak to podle mě nezvládne ani v budoucnosti. Když byl Trump v Bílém domě, tak nebylo tolik válek,“ porovnává.

Ptám se také na letáček, který jsem před chvíli sebrala na chodníku. Jsou na něm Trumpovy výroky o tom, že by znovu zakázal vstup do Spojených států občanům některých muslimských zemí. „Když nás tu navštívil, tak jsme se ho na to ptali. A řekl nám, že to není pravda. Jestli něco takového zavede, nevím, ale nám řekl, že to neudělá.“

Nepůjdou volit

V dalším městě s početnou muslimskou komunitou nedaleko Detroitu je Trumpových podporovatelů podle výzdoby předzahrádek méně. Ve stotisícovém Dearbornu naopak vidím mnoho palestinských a libanonských vlajek, a také výzvy k příměří. Jedna rodina mě zve k sobě na zahradu, nabízí mi libanonskou večeři.

„Je tu velká komunita amerických Arabů, kteří se dřív přikláněli spíš nalevo, ale letos se něco změnilo. Vliv měla válka v Gaze a to, že demokratická strana, která je teď u moci, podporuje Izrael. Hodně lidí v Michiganu pochází právě z Libanonu, Sýrie nebo Palestiny, a pozorovat, jak americká vláda posílá miliony dolarů Izraeli, aby zabíjela naše lidi, tu nechalo špatný dojem,“ říkají.

„Máme tady proto lidi, kteří nepůjdou volit, a pak hodně těch, kteří budou pro kandidátku amerických zelených Jill Steinovou, protože ta se ozývá proti genocidě, proti tomu, co se děje v Gaze.“

Podpořili Harrisovou

Podobně nad letošními volbami uvažuje i Marion, která má manžela z Libanonu. „Můj manžel má širokou rodinu, která je stále v Libanonu. Prvního dne, 23. září, kdy Izrael začal plošné bombardování v Libanonu, nám zemřelo osm příbuzných, a z toho dvě děti,“ popisuje Marion.

„Mnoho lidí je tu naštvaných kvůli tomu, co oni považují za genocidu v Gaze a bezhlavou válku v Libanonu. Myslím si, že Libanonci a nejspíš i Palestinci tady letos budou volit někoho třetího. Ale stále máme i některé lidi z komunity, kteří veřejně podpořili Kamalu Harrisovou,“ doplňuje.

A u některých amerických Arabů také zaznívá, že letos pro ně žádná dobrá volba není. A se zapřením se nějak rozhodnou až přímo ve volební místnosti.

