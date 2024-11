‚Záleží mi na Ukrajině a volím Trumpa. Některé jeho kritiky obdivuji,‘ říká republikánská fundraiserka

Vede poradní výbor vlivné republikánské organizace a volí Donalda Trumpa. „Podle mě Trump není diktátor a důležitá je pro mě jeho politika,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Michelle Olsonová, jejíž předci v 19. století přišli do USA z dnešního Česka. Vysvětluje svou podporu Trumpovi včetně návrhů zrušit ministerstvo školství nebo svěřit zdravotnictví muži, který zpochybňuje očkování proti nemocem, jako jsou spalničky. Od zpravodaje z místa Washington 12:03 2. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michelle Olsonová vede poradní výbor vlivné republikánské organizace a volí Donalda Trumpa | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Podporujete Donalda Trumpa spíš proto, že jste republikánkou a on se znovu stal kandidátem, nebo to souvisí i s jeho stylem a osobností?

Zřejmě je to trocha od obojího. Jde mi hlavně o prosazování hodnot, které jsou v zájmu mých dětí. Chci, aby byli hrdými Američany. Chci, aby rozuměli tomu, že se někteří lidé obětovali pro naše svobody. Chci, aby byli produktivními občany a měli dobrou pracovní morálku.

My Američani máme s Čechy společné to, že jsme pilní a nebojíme se těžké práce. A jako každý rodič dbám na kvalitu života svých dětí a jde mi o to, aby žili v bezpečném prostředí. Proto Donalda Trumpa podporuji. Věřím, že jeho opatření zlepší životy všech Američanů.

Jde hlavně o ekonomiku, energetiku, domácí i mezinárodní bezpečnost a taky o boj s progresivismem. Proto jsem se taky angažovala ve zvolení našeho guvernéra Youngkina, kterému jsem řídila finance. A teď jsem předsedkyní poradního výboru Asociace republikánských guvernérů. Naším cílem je dostávat do čela jednotlivých amerických států republikánské guvernéry. Máme jich teď dvacet sedm, takže jsme úspěšní.

Čím přesně bude Donald Trump ve zmíněných oblastech podle vás prospěšný?

Myslím, že se bude zabývat inflační ekonomikou, omezí regulace hlavně pro drobné podnikatele, které současná situace dusí. Budou nižší daně, má program mnohem přívětivější k byznysu. A to pomůže i obchodu s jinými zeměmi, hlavně se spojenci, jako je Česko.

Myslím, že vláda bude méně utrácet, to bude novinka v Trumpově druhé administrativě. Znovu začneme těžit a obnovíme energetickou nezávislost. Biden a Harrisová ji zničili. Za Trumpa jsme byli nejen soběstační, ale vyváželi jsme. Teď dovážíme a ostatní země jsou závislejší na energiích z Ruska. A logistika toho dovozu zvyšuje naši uhlíkovou stopu a činí nás méně zelenými, což je v rozporu s tím, co Biden a Harrisová slibují. Kvůli tomu se taky dramaticky zvyšují ceny energií.

Spojené státy ale už teď podle čísel federálních úřadů patří k předním světovým producentům energie a vývoz zkapalněného zemního plynu za Bidena po začátku plošné ruské invaze na Ukrajinu mnohonásobně vzrostl. Takže USA jsou energeticky nezávislé a vyvážejí víc a víc.

Biden zastavil ropovod Keystone, což bylo velké negativum pro tuhle zemi, to zhoršilo naši energetickou účinnost, zvýšilo to ceny a ostatní země na nás nemůžou spoléhat jako dřív. Možná vyvážíme víc, než dovážíme, ale nejsme energeticky nezávislí. Myslím, že bychom měli být mnohem nezávislejší. Zvlášť při přechodu k zelenější energetice. Mimochodem obdivuji, že Česko podepsalo smlouvu s Rolls-Roycem na deset malých modulárních reaktorů. To je podle mě velký krok směrem k čisté, bezuhlíkové energetice.

Myslíte, že Donald Trump bude podporovat zelenou energetiku?

Myslím, že ji republikáni podporují. Nesouhlasíme ale s cestou, jakou k tomu dojít. Myslím, že Biden a Harrisová chtějí dojít ze startu rovnou do cíle a nemají plán, jak toho dosáhnout efektivně, aby si to lidi mohli dovolit.

Zmínila jste obchodní vztahy, například s Českem. Donald Trump zmínil, že by chtěl zavést plošná cla. Pomohlo by to ekonomice a těm vztahům?

To nevím, do toho tolik nevidím. Trump říkal, že obchodní deficit s Evropou je nevyvážený a že by to chtěl zlepšit právě cly. Ale nevím, jak by to fungovalo.

Trump postaví zeď

Zmiňovala jste taky bezpečnost. Co atraktivního Donald Trump nabízí?

Potřebujeme zabezpečené hranice. Donald Trump postaví zeď. Začne s deportacemi zločinců z řad přistěhovalců. Situace je špatná. Narůstá aktivita gangů, fentanylová krize se prudce zhoršuje, naše děti umírají, je to jako by denně spadlo letadlo. Většina z nás zná někoho, kdo se předávkoval. A naši guvernéři varovali před migrační krizí poslední tři roky, jenže tato vláda jejich snahám bránila. Myslím, že Donaldu Trumpovi jde o bezpečnější prostředí, řešil by krizi v pohraničí a zaměřil by se na gangy. Podporoval by policii, vyčistil naše města – v mnohých z nich je vysoká zločinnost.

Ale násilná trestná činnost se v USA naopak snížila, ukazují data FBI.

Objevila se ale nová data, podle kterých roste. Neznám poslední statistiky, ale slyšela jsem, že FBI vydává novou zprávu, že to podhodnotili a napravují to, že je to horší, než se uvádělo.

Pokud jde o fentanylovou krizi, to je dlouhodobý problém. Pamatuju si to jako velké téma už v roce 2017, kdy Donald Trump nastoupil do Bílého domu. Co by tentokrát udělal jinak, když to napoprvé nevyřešil?

Myslím, že drogové kartely přivážejí víc fentanylu nelegálními přechody hranic. Když je máte otevřené, valí se to dovnitř. A počet úmrtí na předávkování se výrazně zvýšil.

Pokud jde o tu hraniční zeď. Postavil by jí Trump víc, než dokázal v prvním funkčním období?

Říká, že ji postaví, tak dávám na jeho slova.

To říkal ale už před svým prvním prezidentstvím a moc toho nepostavil. Má teď nové plány, jak to udělat?

To nevím, ale věřím mu, že je to jeho záměr.

Imigrace je jeho velké téma. Letos se republikáni a demokrati v Kongresu dohodli na poměrně konzervativním návrhu nového zákona, který by imigrační krizi řešil a který podporovala současná vláda Bidena a Harrisové. Spojenci Donalda Trumpa v Kongresu ten zákon ale na jeho popud zablokovali. Bylo to dobré rozhodnutí?

Podle mě ten zákon neřešil příčiny problému. Hodně peněz z toho návrhu neřešilo ochranu hranic, ale Ukrajinu a další zahraniční pomoc pro Izrael, Gazu a tak dále. Nebyl to zákon, který by vyloženě řešil migrační krizi. Podle mě to byla jenom show. Kdyby Biden a Harrisová opravdu chtěli, mohli něco udělat dřív. Nebo využít exekutivní výnosy. Ale neudělali nic.

Zavedli třeba speciální režim vstupu do země pro Venezuelany, Haiťany, Kubánce a Nikaragujce a ztížili zároveň přístup k žádostem o azyl přímo na hranicích.

Ale nic z toho, co udělali, nebylo účinné.

Jak by podle vás Donald Trump zvýšil bezpečnost ve světě?

Ukončil by podle mě válku na Blízkém východě. Uvalil by sankce na Írán. Válku na Ukrajině by snad ukončil nebo aspoň dostal pod kontrolu.

Jakým způsobem? Donald Trump tvrdí, že by tu válku ukončil za 24 hodin. Není ale jediným způsobem, jak toho dosáhnout, přinutit Ukrajinu, aby se vzdala?

Nevím, slyšela jsem taky, že Putin potřebuje, aby mohl odejít a zachovat si tvář, když tam padlo víc než sto tisíc vojáků, šest set tisíc jich bylo zraněno a vojsko zesláblo. Doufala bych, že Rusko vrátí Ukrajině území zpět. Slyšela jsem ale o tom, že Severní Korea tam poslala deset tisíc vojáků. Z toho jsem nervózní. A proto si nemyslím, že by Donald Trump svedl tu válku ukončit přes noc. Ale myslím si, že by byl silnější než Kamala Harrisová.

Je matouci, ale není diktátor

Některé lidi dost znervózňuje, jak Donald Trump vychvaluje diktátory Putina, Si nebo i Kima, který teď poslal vojáky na Ukrajinu. Neměli bychom se obávat, že se bude Trump víc přátelit s těmito vůdci než s politiky demokratických zemí, které neváhá kritizovat? Jak tomuhle rozumět?

Donald Trump je matoucí člověk, o tom není pochyb. Myslím, že jeho rétorika je hodně vyjednavačská. Pořád vyjednává a tohle do toho zapadá. Myslím, že s Putinem vyjednává, ještě než je vůbec v úřadu. Takže si nemyslím, že by se chtěl stát Putinovým nejlepším přítelem. Je to Američan, chce podle mě pro Ameriku to nejlepší a není tak proruský, jak z něj lidé dělají.

Je pravda, že Donald Trump byl proti plynovodu Nord Stream a že tlačil na zvyšování evropských výdajů na obranu. Na druhou stranu teď je jeho velkým spojencem Elon Musk a objevují se zprávy, že ten je v poměrně intenzivním kontaktu s Vladimirem Putinem. Někteří bývalí členové Trumpovy kampaně byli odsouzeni v případech, které se týkaly jejich kontaktů s Ruskem. Není tohle znepokojující?

Myslím, že polovina z toho ani není pravda, že jde o dezinformace. Možná s různými zeměmi jednali, ale předstírat, že se s Ruskem sbližují a jsou nejlepšími přáteli, to určitě ne.

A když viceprezidentský kandidát J. D. Vance říká, že by se USA neměly o Ukrajinu starat?

Hodně republikánů má o Ukrajinu velkou starost. Já taky patřím k těm, kdo pomoc Ukrajině podporují.

To je na tom právě matoucí. Za Donalda Trumpa se republikáni rozdělili na ty tradiční, kteří Bidenovu administrativu kritizují, že pro Ukrajinu nedělá dost. A na úplně opačné straně spektra jsou Donald Trump a jeho spojenci v Kongresu, kteří dlouho blokovali zákon na financování další pomoci Ukrajině. Jak číst tohle?

Ano, republikáni jsou v této záležitosti na obou stranách spektra. Jde o peníze. Máme v této zemi hodně svých potřeb a velmi těžko se některým Američanům vysvětluje, že tolik peněz posíláme jinam.

Někteří Trumpovi bývalí spolupracovníci uvádějí, že chtěl USA vyvést z NATO a že k setrvání a k udržení základního kurzu americké zahraniční a bezpečnostní politiky ho tlačili takzvaní „dospělí v místnosti“. Budou takoví lidé v jeho případné druhé administrativě? Protože víme, že mnoho z nich teď odmítlo Trumpa podpořit, někteří před ním dokonce varují. A že on bude chtít tentokrát vybrat lidi loajální svým záměrům.

Nemůžu za něj mluvit, ale opravdu věřím, že Donald Trump je oddaný setrvání v NATO a že jde jen o rétoriku. Jeho styl vyjednávání, kterým se oprávněně snaží přimět členy NATO, aby dávali víc na obranu.

Takže by nám Trumpem vedené Spojené státy přišly na pomoc v případě útoku ze strany Ruska?

Věřím, že ano – za podmínky, že každý udělal, co měl, pro svou vlastní obranu.

To znamená ta dvě procenta výdajů na obranu?

Ano. Myslí, že to je spravedlivé. Takhle podle mě přemýšlí. Doufám.

Obavy v souvislosti s Trumpovou ochotou bránit Ukrajinu a demokratické spojence vyplývají i z toho, jak se zachoval kolem minulých voleb a při událostech 6. ledna 2021 – jak odmítl uznat porážku ve volbách, sezval dav, který pak útočil na Kapitol, a on se na to jen díval. To má blízko k autoritářskému přístupu. Jak máme věřit, že takový člověk bude chtít bránit vládu práva na Ukrajině?

Já si nemyslím, že Donald Trump je diktátor, že bude vládnout jako diktátor, že by se lísal k Severní Koreji nebo Rusku. Myslím, že věří v demokracii, že je jí oddaný, stejně jako americkým svobodám, které posílí.

A progresivní hnutí má podle mě kulturně velmi negativní vliv na naši zemi. I proto podporuju Donalda Trumpa, protože s tím bude bojovat. Aby muži nesměli hrát v ženských týmech, zastane se práv rodičů, bude ctít náboženské hodnoty – progresivci jsou stále víc sekulární. A že se postaví antisemitismu, který v této zemi vidíme. Donald Trump je tedy podle mě oddaný demokracii, svobodám, našemu hodnotovému systému a způsobu života.

Takže se můžeme spolehnout, že USA zůstanou v demokratickém táboře?

Stoprocentně.

Zmínila jste Trumpův boj s antisemitismem – vzpomínám si, že pozval do své rezidence na Floridě Nicka Fuentese, který popírá holocaust. Jak to jde dohromady?

To se dostáváme k detailům, které nesleduji. O tomhle nic nevím. Ale Donald Trump je na tisíc procent oddaný Izraeli, je to součástí jeho životopisu a je odhodlaný bojovat s antisemitismem. Ten je nechutný a nebude tolerovaný během druhé Trumpovy administrativy tak, jako byl za této vlády na našich státních univerzitách. Vím, že guvernéři se to snažili zastavit.

Věříte, že Donald Trump dokáže vyřešit problémy na Blízkém východě?

Doufám v to. Myslím, že Izrael teď dělá hodně práce za celý svět, jak jde po teroristech. Trump by zřejmě znovu zavedl sankce vůči Íránu, které Biden s Harrisovou uvolnili.

Zabýval by se Donald Trump i utrpením lidí v Gaze či v Libanonu při útocích izraelské armády?

Nevím, jen doufám, že by se to podařilo zastavit, dojít k příměří. Myslím, že by dokázal dosáhnout míru a řešení rychleji než vláda Harrisové.

Trumpa odmítli podpořit – a v některých případech před ním varují – jeho bývalí ministři, viceprezident, poradce pro národní bezpečnost a další vysoce postavení činitelé jeho první vlády. Také další republikánští politici po celé zemi. To je bezprecedentní. Čím si to vysvětlujete?

Někteří z nich patří k lidem, které hluboce obdivuji. Mám obrovský respekt pro viceprezidenta Pence a některé další, kteří sloužili v první Trumpově administrativě. Myslím, že Donald Trump je člověk s velkými vadami charakteru. Má osobní slabiny a někteří lidé se přes to nedovedou přenést. Ale mě v konečném důsledku zajímá jeho politika. Myslím, že Kamala Harrisová by byla pohromou pro tuhle zemi a že s Trumpem se politicky vydáme správným směrem.

Ti republikáni, kteří se od Trumpa odvrátili, ovšem říkají, že v těchto volbách nejde o politické návrhy, ale o vládu práva, o demokracii a vidí Donalda Trumpa jako hrozbu pro demokracii. Připomínají, že kandiduje – zatím nepravomocně – odsouzený zločinec, že je obviněný ze spiknutí proti Spojeným státům, z porušení zákona o špionáži. Nezní to jako pádné argumenty?

Tak to cítí oni a nebudu mluvit za ně. Já osobně si myslím, že v těchto volbách o politické návrhy jde. A proto si myslím, že Donald Trump vyhraje, protože jeho návrhy jsou lepší. Harrisová podle mě ani žádné návrhy nemá. Nemluví o ničem, čeho by se dalo chytit.

Jak by tedy vypadalo druhé Trumpovo období?

Zaměřil by se na to, co je nejlepší pro Ameriku a pro svět. Nepovede kampaň a nebude bojovat s těmi nelítostnými obviněními vůči své osobě. Myslím, že tentokrát přesně ví, koho chce na jednotlivé pozice a co po těch lidech bude chtít. Zbaví se plýtvání a neefektivity na ministerstvech. A z čeho mám radost, na rozdíl od svého prvního období podle mě bude řešit zadlužení země. Na tom mi v zájmu mých dětí záleží.

S dluhem USA by měl bojovat Musk

Bude toho Trump schopen, když za jeho první vlády národní dluh USA rostl?

Ano, rostl, je to srovnatelné s Bidenovou administrativou. Teď by tím podle mě pověřil Elona Muska, a to je podle mě dobrý krok.

Je to dobrý krok pověřit tím někoho, kdo má tolik vládních zakázek a může v tom mít své vlastní zájmy?

Ale taky to může být ten nejchytřejší v místnosti, takže to může dokázat. To se teprve uvidí, ale mně se to líbí. Jestli to někdo může zvládnout, tak Elon Musk. A taky se mi líbí, že by zdravotnictví mohl mít na starosti Robert Kennedy. Jako matka ráda vidím, že se někdo zabývá kvalitou jídla v Americe. To je skvělé. Vidíme tu zvýšenou míru rakoviny u velmi mladých lidí, dvacátníků. Má se za to, že na vině je to balené, extrémně zpracované jídlo, které jíme. Takže mít někoho na kvalitu jídla, to budu ráda.

Ovšem Robert Kennedy je člověk, který je proti očkování – proti veškerému očkování, které lidstvo vyvinulo. Není to trochu děsivé, aby někdo takový vedl zdravotnictví v USA?

Ať je pro, nebo proti, je to jeho osobní názor a nemyslím si, že to bude mít vliv na politické rozhodování a na to, jestli lidi budou očkování, nebo ne. Ale taky si nemyslím, že by očkování mělo být povinné, že můžete někoho nutit, aby si něco vstříknul do svého těla. Jsem pro náboženskou výjimku, kterou tady v USA můžete využít.

Očkováním jsme ale vymýtili některé velmi vážné choroby. Tím, že je populace do velké míry proočkovaná. Takže se neobáváte, že pokud by Robert Kennedy dostal na starost zdravotnictví, tak by rozložil systém očkování v této zemi?

Neobávám se toho. Myslím, že většina Američanů ví, že ty vakcíny prospívají obecnému blahu. Z republikánského pohledu to není tak, že bychom neměli být očkovaní. Jen bychom k tomu neměli nikoho nutit. Aby tady v USA mohlo dítě navštěvovat školu, potřebuje mít některá očkování. Tak by to mělo zůstat a nemyslím, že by se Robert Kennedy pokusil tohle zrušit.

Když mluvíme o vzdělávání – Donald Trump má v programu také zrušení federálního ministerstva školství. Jak rozumíte tomuto návrhu?

Slyšela jsem ho o tom mluvit. Mnoho republikánů podporuje takzvanou možnost výběru školy. Funguje to tak, že to, co platíte na vzdělání na daních, tak vám stát nechá, a vy s těmi řekneme šestnácti tisíci dolary naložíte, jak uznáte za vhodné. Zaplatíte škole, kterou si vyberete. Pozoruju příklon k tomuto systému. Ale zrušit ministerstvo školství – nějakou organizaci stejně potřebujete. Takže to je podle mě zase nafouknutá Trumpova rétorika. Ale pravděpodobně se dají očekávat zásadní změny ve vzdělávacím systému.

A nezničí tato „možnost volby“ systém veřejného školství?

Jsou to peníze, které už stejně za každé dítě utrácíme. Myslím, že to zvýší konkurenci a přinutí školy k lepším výkonům. Ten současný systém není efektivní, spousta dětí nedostává kvalitní vzdělání. To musíme zlepšit.

Co by pro vás a vaši vizi Ameriky znamenalo, kdyby do Oválné pracovny usedla Kamala Harrisová?

Je těžké si to představit, když nevíme, o co usiluje, neznáme detaily jejích návrhů. Ale není pravděpodobné, že by řešily inflaci, kterou její a Bidenova administrativa stvořila. Další malé podniky tady v našem okolí by zřejmě ukončily činnost kvůli tomu, jak drahé jsou zboží, energie a práce. Ona tvrdí, že zkrotí ceny potravin tím, že půjde po potravinářských společnostech a zabrání nadměrnému zdražování, což ale podle mě není příčina a problém to nevyřeší.

Myslím, že bude pokračovat v liberálním rozšiřování zásahů vlády, což se ukazuje jako plýtvání. Slíbila nabízet lidem peníze, aby si mohli kupovat bydlení, což dál roztočí inflaci. A taky to posiluje mentalitu, že lidé jsou oběti, nevede to k osobní zodpovědnosti. Pohraničí bude pohroma, uvidíme další nárůst kriminality, činnosti gangů a smrtí z předávkování fentanylem. A vůbec si nejsem jistá tím, jak zvládne velet ozbrojeným silám. Jak vyřeší problémy na Blízkém východě, s Ruskem a Ukrajinou, s Čínou. Podle mě bude jen pokračovat v Bidenově politice, která selhává. Takže jí vůbec nedůvěřuju, ani pokud jde o bezpečnost ve světě.

Pokud jde o vojsko – a vy jste z veteránské rodiny – Donald Trump nedávno nazval čtyřhvězdičkové generály hlupáky, podle svědků se pohrdlivě vyjadřoval o padlých vojácích. Jak to jde dohromady s tím, že Donald Trump ctí a podporuje vojáky?

To jsem neslyšela a myslím, že obě strany si jen hloupě nadávají. Domnívám se, že Donald Trump naprosto podporuje naše vojsko, naše veterány. A jako dcera vojáka věřím, že bude velet ozbrojeným silám důstojně a že si na mezinárodní scéně povede o mnoho lépe než Kamala Harrisová. O ní si nemyslím, že může vést naši armádu. Prostě ne. Z toho mám hrůzu.

Vzpomínám na to, jak se Donald Trump vyjadřoval o Johnu McCainovi…

… Johna McCaina jsem měla velmi ráda, taky jsem se podílela na výběru peněz pro jeho kampaně.

Takže si taky pamatujete, jak pohrdlivě o něm a o jeho zajetí ve Vietnamu Donald Trump mluvil…

Já se nebudu hádat, že by Trump byl dokonalý, to nemůžu tvrdit. Co můžu říct – že jeho politika bude pro Ameriku lepší než politika Harrisové. Myslím, že ona není lídr, nemá originální myšlenky. Mně se líbí, co slibuje Donald Trump ohledně ekonomiky, bezpečnosti, boje s progresivismem.

Co si myslíte o možných hrozbách během volebního dne nebo po něm? Uzná tentokrát Donald Trump porážku, pokud by nastala?

Myslím, že předání moci bude poklidné, ať vyhraje kdokoli. Budou to spravedlivé volby. Každý stát na tom pracuje. Vím, že naši republikánští guvernéři dělají vše, co je v jejich moci – zvláštní audity, datové analýzy. Takže tohle mě neznepokojuje.

Já mluvím z mnoha Trumpovými voliči a řada z nich přijme výsledky voleb jen v případě, že jejich kandidát vyhraje. Totéž se dá s ohledem na jeho historii a rétoriku čekat od samotného Trumpa. Není to nebezpečné vzhledem k tomu, co se tu stalo před čtyřmi lety?

Myslím, že jsou tu vždycky extrémní nápady v rámci obou stran. Ale podle mě to mezi republikány není norma.

Ale útok na Kapitol 6. ledna 2021 způsobila jen jedna strana. Byl jsem tam osobně a do Washingtonu dorazili Američané, kteří si vzali volno z práce a přijeli, protože bezmezně věřili Donaldu Trumpovi, že volby byly ukradeny. A extremisté v čele davu působili děsivě. Nejsem si jistý, jestli si Donald Trump chápe, že by stačilo, kdyby on byl ochotný uznat porážku, a jestli je toho schopen.

Já si ani na sekundu nemyslím, že nastane další 6. leden. Myslím, že předání moci bude poklidné v obou případech.