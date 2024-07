Trump řekl křesťanům, že pokud ho zvolí, nemusí hlasovat za čtyři roky. Není jasné, co tím myslel

Bývalý americký prezident Donald Trump, který usiluje o návrat do Bílého domu po listopadových volbách, v pátek vzkázal křesťanům, že za čtyři roky už nebudou muset znovu chodit k volbám, pokud ho letos zvolí. Informuje o tom agentura Reuters. Zároveň připomíná republikánovo prosincové tvrzení, že by v případě svého zvolení byl na jediný den „diktátorem“, aby uzavřel hranici USA s Mexikem. Washington 18:12 27. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump v pátek hovořil na akci pořádané konzervativní skupinou Turning Point Action v West Palm Beach na Floridě | Foto: Marco Bello | Zdroj: Reuters

Agentura Reuters píše, že není jasné, co měl Trump svým vzkazem ke křesťanským voličům přímo na mysli a jeho kampaň na žádost o vysvětlení výroku zatím nereagovala.

Členové Demokratické strany Trumpa dlouhodobě označují za hrozbu pro americkou demokracii. Trump odmítal uznat svou prohru s demokratem Joem Bidenem v minulých volbách v roce 2020, což nakonec vyústilo v násilný vpád Trumpových stoupenců do sídla Kongresu 6. ledna 2021 ve snaze zabránit formálnímu potvrzení Bidenova vítězství.

Trump v pátek hovořil na akci pořádané konzervativní skupinou Turning Point Action v West Palm Beach na Floridě. „Křesťané, jděte k volbám, jen tentokrát. Ještě čtyři roky, víte co, spraví se to, bude to v pohodě, už nebudete muset volit, moji krásní křesťané,“ řekl Trump. „Miluji vás křesťané. Jsem křesťan. Miluju vás, jděte k volbám, musíte. Za čtyři roky už nebudete muset znovu volit, spravíme to tak dobře, že nebudete muset volit,“ prohlásil Trump.

V prosincovém rozhovoru s Fox News Trump řekl, že pokud vyhraje volby 5. listopadu, stane se diktátorem na „první den“, aby uzavřel jižní hranici s Mexikem a rozšířil těžbu ropy. Demokraté se tohoto výroku chopili, zatímco Trump se později nechal slyšet, že šlo o vtip.

Pokud Trump získá druhé funkční období v Bílém domě, může být prezidentem už jen čtyři roky. Prezidenti USA jsou podle americké ústavy omezeni na dvě funkční období, ať už na sebe navazují, či nikoliv.

V květnu při projevu na shromáždění Národní asociaci držitelů střelných zbraní si však Trump pohrával s myšlenkou, že by jako prezident mohl sloužit více než dvě funkční období. Odvolával se přitom na prezidentství demokrata Franklina D. Roosevelta, který jako jediný americký prezident sloužil více než dvě funkční období. Limit dvou funkčních období se stal dodatkem americké ústavy po Rooseveltově prezidentství.