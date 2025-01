‚Trumpe zachraň Ameriku.‘ Demonstranti každý den před věznicí podporují útočníky na Kapitol

Američtí zákonodárci v pondělí potvrdí výsledky prezidentských voleb, které v listopadu vyhrál Donald Trump. Očekává se klidný průběh jejich schůze. Před čtyřmi lety ale museli zasedání přerušit, protože na sídlo Kongresu zaútočil více než dvoutisícový dav příznivců Donalda Trumpa. Od stálého zpravodaje Washington 8:42 6. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrující před věznicí s transparentem „Ježíš 2024“ | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Před soudy stanulo kvůli účasti na vzpouře více než 1500 lidí. Ty, kteří skončili ve vězení ve Washingtonu, přichází každý večer podpořit skupina jejich sympatizantů. Před věznici chodí více než dva roky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Už více než dva roky se u washingtonské věznice scházejí demonstranti, aby podpořili vězně odsouzené za účast na pokusu o vzpouru

Pokojné shromáždění několika lidí s vlajkami a reproduktorem narušovali tři protidemonstranti s megafony. Na podporovatele vězňů křičeli „zrádci“ a nadávali jim.

Pan Brandon Fellows ze státu New York chodí občas před věznici, aby podpořil ty, které slýchával, když byl on sám na druhé straně mříží. Za vniknutí do Kapitolu a další přečiny strávil ve vězení tři roky.

Na mítink u Bílého domu, který se po projevu Donalda Trumpa vydal ke Kongresu s cílem zastavit certifikaci voleb, přišel hlavně jako podnikatel. Obával se, že Joe Biden jako prezident prohloubí proticovidové restrikce. Byl také na 50 procent přesvědčený, že volby v roce 2020 byly Demokraty zmanipulované.

Demonstrující před věznicí s čepicí s nápisem „Trumpe, zachraň Ameriku“ | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Skoro 890 dnů už k bráně washingtonské radnice chodí i paní Nicole. Začala demonstrovat v srpnu 2022, když odsoudili jejího manžela. První večer zpívala s dalšími demonstranty hymnu a slyšela, že si ji zpívají i za zdmi věznice.

Doufá, že až se Donald Trumpa ujme 20. ledna úřadu, udělá správnou věc a jejího manžela a další odsouzené omilostní. Milost by se ale podle ní neměla vztahovat na všechny. Mezi odsouzenými jsou i ti, kdo skutečně násilně vnikli do Kapitolu.

Některé rozsudky jsou ale podle paní Nicole přehnané, protože soudy poslaly za mříže i lidi, kteří jen prezentovali politickou ideologii. Ve večerních shromážděních před věznicí na podporu odsouzených za účast v útoku na Kapitol 6. ledna 2021 chce nadále pokračovat.