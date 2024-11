Rusko udeřilo na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. ‚Cílem je morálka Ukrajinců,‘ říká analytik

Od čtvrtečního rána se Ukrajina potýká s masivními údery ruských raket a dronů. Na celém území proto vyhlásila vzdušný poplach. Terčem měla být především energetická infrastruktura. Údery na Kyjev se podle místních úřadů podařilo odrazit, okolní oblasti ale hlásí škody. Útoky popsal pro Radiožurnál bezpečnostní analytik Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Praha 18:44 28. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky ruského úderu raketou na předměstí Oděsy | Foto: Nina Liashonok | Zdroj: Reuters

Co tímhle úderem Rusko sleduje?

Primárním cílem podle dostupných zpráv a i toho, co jsem viděl, byla energetická infrastruktura. Bylo tam i pár střel s plochou dráhou letu, které nesly kazetovou munici, to samozřejmě je mimo jiné určeno i na civilní cíle.

Abych odpověděl stručně – za prvé, to byla energetická infrastruktura a za druhé, to byla morálka obyvatel Ukrajiny, kteří se třetí zimu chystají trpět tím, že nebudou mít dodávky tepla ani elektřiny, takže to byly dva hlavní motivy Ruské federace.

Vy jste se taky zmínil, že Rusko použilo při dnešním útoku kazetovou munici. Můžete připomenout, co to je a jakou roli v tom válečném konfliktu hraje?

To je specifický druh munice, který má za cíl poničit co nejvíce především živé síly. Když použijete kazetovou munici například na rozvodnu, tak i tam ten efekt může být takový. Ve stručnosti, jde o to, že ta nálož má v sobě několik podnáloží, které obsahují velké množství střepin, které se rozlétnou v čase a místě do velkého prostoru.

Těch šrapnelů, lidově řečeno, je tam tisíce a tím, že se roznesou po velké ploše, ne jenom na místě, kam ta raketa nebo střela dopadne, ale rozsévají se těsně před tím dopadem, tak jsou schopny pokrýt opravdu stovky metrů čtverečních tím, že devastace především na živou sílu je enormní. Proto ostatně je kazetová munice s otazníkem a v některých částech světa je i zakázaná.

Ve velké části států je zakázaná, ale Ukrajina ani Rusko se nepřipojily k mezinárodnímu závazku, to jenom dodejme pro kontext. Když se vrátím k dnešnímu útoku a vůbec k útokům z poslední doby, proč Rusko právě teď zintenzivnilo útoky a dá se očekávat, že v tom bude pokračovat v dalších dnech?

Jednoznačně dá. Důvody jsou dva. První je, jak jsem zmínil ve své první odpovědi, morálka Ukrajinců tak, aby podpora války v časové řadě klesala. To je důvod první.

A druhý, na něj bychom neměli zapomínat, že obě strany konfliktu tuší, že po nástupu nové administrativy staronového prezidenta Trumpa se bude něco dít. To znamená, že si chtějí zajistit co nejlepší vyjednávací pozici. Můžeme si o tom myslet, co chceme, můžeme si říkat, co chceme, ale tam, kde stojí noha vašeho vojáka, tak to je základní linie pro vyjednávání.

Robustní energetická soustava

Jak silná je ukrajinská obrana proti tomuto typu úderů?

Mimořádně silná. Je potřeba říct, že ukrajinská protivzdušná – a chcete-li, i protiraketová – obrana patří podle mého názoru mezi tři nejúspěšnější na světě. Nejen, že je osvědčena bojem, ale ta efektivita je mimořádná.

V těch prvních dvou letech války dosahovala až osmdesát procent, což na tu kombinovanou techniku ruského vojensko-průmyslového komplexu je mimořádné, protože je potřeba říct, že Ruská federace patří k několika málo zemím světa, která je schopna koordinovaně útočit z moře, ze země i ze vzduchu, jak jsme viděli dnes v noci.

Každá raketa má jiná specifika, jiná specifika má raketa s plochou dráhou letu, jiná specifika mají bezpilotní prostředky a samozřejmě, jiná specifika mají i hypersonické střely nebo balistické rakety. Takže to je opravdu široká škála, kterou Ruská federace používá, a tím chci naznačit, že o to těžší je se těmto úderům bránit a o to lepší výsledky má Ukrajina, že je schopna zastavovat osmdesát procent.

V posledních měsících to trochu klesá, kvůli tomu, že Ruská federace byla schopná inovovat útoky. Ona postupně koncentruje ty vlny do specifických celků ve specifickém pořadí, to znamená, snaží se překonat protivzdušnou obranu, no a v neposlední řadě byly měsíce, kdy Ukrajině docházela munice do protivzdušné obrany.

To se v posledních týdnech zlepšilo, nicméně intenzita útoků Ruské federace je taková, že nedostatek může v budoucnu nastat znovu.

Jaké dopady útoky Ruska na energetickou síť mohou mít a to i směrem k tomu, o čem jste mluvil, tedy k morálce Ukrajinců?

Tam bych ani nevolil podmiňovací způsob, jaký mohou mít, ony ho prostě a jednoduše fakticky mají. Především ve smyslu výpadků energie. Tam je to opravdu, nechci říct fatální, ale je to významné. Vypadá to, že tím, že ty útoky jsou kontinuální i poté, co je Ukrajina schopna v určité míře obnovit dodávky, tak útoky se opakují.

Tam je potřeba zmínit, že kdyby to byla řada jiných států světa, na které by podobné útoky byly zaměřeny, tak by dopadly ještě hůř. Ukrajina díky tomu, že je vlastně pohrobkem Sovětského svazu a východního bloku, ono se to týká i nás, tak budovala, právě i kvůli možnému riziku války se Západem, robustní energetickou soustavu.

Díky tomu, že ji má, nechci říct předimenzovanou, ale má ji naddimenzovanou a zálohovanou, tak díky tomu se dokázala dlouhodobě bránit, ale vzhledem k tomu, že už to je třetí zima, tak je to čím dál tím složitější, a opravdu je faktem, že řada obyvatel bude muset přežít zimu bez energií. To je ta první část.

Ta druhá, ve stručnosti, ano a ne. Když se na to podíváte, to je odpověď na ten původní dotaz. Tam jde o to, že když se podíváte na výsledky průzkumů, i nedávných, tak sedmdesát procent Ukrajinců nechce kapitulovat, protože ví, že by byli porobeným národem, že by inteligence a jiné elity národa byly potlačovány Ruskem. Oni to ví dobře, právě proto se chtějí bránit.

Na druhou stranu, již není taková velká podpora tomu, že by Ukrajina nebyla ochotná jednat o nějakých ústupcích typu ztráty území, takže tam v tomto ohledu to klesá, na druhou stranu, morálka bránit svoji zem i nadále trvá. A to je jeden z rozhodujících faktorů pro to, jak válka dopadne.