ONLINE: Situace na východě Ukrajiny je extrémně složitá, ruská armáda se přibližuje Kupjansku

Situace v Kupjansku na východě Ukrajiny je extrémně napjatá, ruská armáda je dva kilometry od města. Ve čtvrtek o tom informoval portál Ukrajinska pravda. Kurachove v Doněcké oblasti zřejmě padlo, jeho ztrátu ale Kyjev nepotvrdil, ačkoli Rusové jeho dobytí ohlásili. Sledujeme online Kyjev 13:33 9. ledna 2025

V Kupjansku probíhá intenzivní evakuace civilistů | Zdroj: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rusové ovládnutí Kurachove po několikaměsíčních bojích oznámili již na počátku týdne, Ukrajina ale tvrdila, že stále drží západní okraj tohoto města. Kurachove leží tři desítky kilometrů jižně od města Pokrovsk a sloužilo jako důležitý ukrajinský logistický uzel.

Ruská armáda postupuje také v Charkovské oblasti u Kupjansku, kde neustále napadá ukrajinské pozice. „Situace je extrémně složitá a představuje velkou hrozbu nejen pro Kupjansk, ale také pro celou frontu u Dvoričny, kde se nepřítel snaží vybudovat opěrný bod v samotné (osadě) Dvorična, která je na pravém břehu řeky Oskil,“ řekl šéf vojenské správy Kupjansku Andrij Besedin.

Pokud se Rusům podle Besedina podaří dostat do osady Dvorična a přesunout do ní vybavení, dostanou se do týlu ukrajinských jednotek v Kupjansku.

Ve středu ruští vojáci podnikli 12 útočných operací ve směru od Petropavlivky a Holubivky, dva kilometry od Kupjansku. Besedin dále upozornil, že velmi složitá je situace také na linii Zahryzove – Lozova – Kruhljakivka. „Nepřítel neustále útočí, aby se dostal na levý břeh řeky Oskil,“ dodal.