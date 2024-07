Ukrajinské naděje na brzký vstup do Unie budou zklamány, říká Bžoch. Přípravy nevadí, tvrdí Krutílek

Ukrajina na konci června zahájila rozhovory o přistoupení k EU. Europoslanec Jaroslav Bžoch (ANO) v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus připomíná, že jednání budou trvat dlouho a že Unie tímto krokem dává Ukrajincům spíš planou naději. S tím ale europoslanec Ondřej Krutílek (ODS) nesouhlasí, podle něho zahájení není na škodu. „Na pozadí událostí může běžet screening legislativy, aniž by k tomu veřejnost měla negativní emoce,“ tvrdí. Pro a proti Praha 23:30 2. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Evropské rady Charles Michel, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová podepsali bezpečnostní dohodu mezi EU a Ukrajinou | Foto: Olivier Hoslet | Zdroj: Reuters

Je podle vás dobře, že začaly přístupové rozhovory s Ukrajinou? Spuštěny byly koncem června. Vnímáte to jako krok, který je prospěšný jak pro Ukrajinu, tak pro Evropskou unii?

Ondřej Krutílek (ODS): Považuji to za důležitý krok, protože Evropská unie musí Ukrajině nabídnout evropskou perspektivu. Unie je aktér, který nemůže dát bezpečnostní záruky v pravém slova smyslu. A musí činit kroky tak, aby došlo k tomu, že se Ukrajina bude moci ubránit ruskému agresorovi. V tomto kontextu vidím i zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou.

Jaroslav Bžoch (ANO): Já to vidím obráceně. Myslím, že zahajování rozhovorů ve chvíli, kdy se Ukrajina stále brání agresorovi a je ve válečném stavu, je spíš stavění vzdušných zámků a dělání slibů, které nebude možné splnit.

Protože to, jestli se Ukrajina stane členem Evropské unie, bude otázka desetiletí a ne krátké doby.

Když se oznámilo, že Ukrajina bude kandidátskou zemí, tak na to někteří Ukrajinci reagovali tak, že si představují, že budou v Unii velmi rychle. To se samozřejmě nestane.

Vzhledem k tomu, že Evropská unie nemůže dát Ukrajině bezpečnostní záruky, které by pro Kyjev byly v tuto chvíli nejdůležitější, tak si myslím, že kandidátství v tuto chvíli nemá žádný význam.

To ale nikdo nečekal. Představitelé Ukrajiny tvrdí, že ví, že to je proces, který bude trvat ještě dlouho. A že je na nich, aby pokračovali v procesu reforem. Kde vidíte to nadšení, které by pak mohlo být zklamáno tím, že proces přístupu nejde dost rychle?

Bžoch (ANO): To si uvědomuje vláda, ale stačí se zeptat obyvatel Ukrajiny a ti to vnímají úplně jinak. Ti lidé dostávají naději, která nebude v blízké době naplněna. A to je zásadní problém.

Vnímáte to tak i vy, pane Krutílku?

Krutílek (ODS): Podívejme se na zahájení přístupového procesu především jako na technickou záležitost. A to s tím, jak to vnímá ukrajinský lid, nemá příliš společného.

Pro mě je to naopak pozitivní krok v tom směru, že tento proces může běžet v pozadí, navzdory problémům, které zmiňuje kolega Bžoch.

My ani nemáme jasno, jak velký stát, s jak velkými hranicemi by do Evropské unie vstupoval. Ale právě proto si myslím, že vůbec není problematické přístupová jednání zahájit, udělat screening legislativy, porovnat, jestli je právo kompatibilní s unijním právem a podobně. To může běžet na pozadí, aniž by k tomu měla ukrajinská veřejnost jakékoli negativní emoce.

Jak přístupový proces ovlivní maďarské předsednictví, které teď začíná?

Bžoch (ANO): Nemyslím si, že by to Maďarsko mohlo zásadně ovlivnit. Vše je v rukou Evropské komise, v rukou úředníků tak, aby udělali screening. A to nebude otázkou půl roku, kdy bude trvat maďarské předsednictví.

Poslechněte si celou debatu z nahrávky v úvodu článku.