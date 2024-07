Demokraté mají strach z návratu Trumpa. Volají po komkoliv, kdo ho zastaví, říká amerikanista

V USA přibývají hlasy, které vyzývají amerického prezidenta Joea Bidena k odstoupení z listopadových voleb. Podle agentury Reuters přicházejí takové výzvy z médií, od kolegů z Demokratické strany a také od jejich sponzorů. „Demokraté se především bojí návratu Donalda Trumpa jako prezidenta,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál amerikanista z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Kryštof Kozák. Rozhovor Washington 20:33 4. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro Bidena bude důležitá páteční televizní debata | Foto: Elizabeth Frantz | Zdroj: Reuters

Na čem záleží, jestli se Biden udrží jako demokratický kandidát?

Je zajímavé, že všichni Američané, kteří to podrobně sledují, tak se velmi těší na páteční debatu na společnosti ABC, kde bude moderátorem George Stephanopoulos, což je známý americký novinář.

A Joe Bidenem tam bude mít příležitost v určité přátelské atmosféře ukázat, že ta debata minulý týden se mu opravdu nepovedla, ale že je to jenom detail a on pokračuje dál. Ale pokud i v té přátelské debatě v televizi se zase ukáže, že bude opět zmatený nebo začne panikařit, tak to bude velmi špatné.

To znamená, že je potřeba sledovat páteční debatu na společnosti ABC a tam uvidíme, jestli Joe Biden je schopen se nějakým způsobem vrátit. On zažil spoustu proher a životních katastrof a vždy se dokázal vrátit zpátky. Uvidíme, jestli se to povede i teď.

Jaký může mít vliv to, že se proti němu začali veřejně ozývat i někteří velcí sponzoři demokratů?

Je potřeba hlavně chápat, že všichni demokraté mají velkou hrůzu z toho, že se Donald Trump znovu stane prezidentem. A je to 50 procent Američanů, kteří se velmi bojí, co všechno se může stát.

To znamená, že oni hledají kohokoliv, kdo může Donalda Trumpa porazit, což není vůbec snadné. A pokud Joe Biden vypadá trochu slabý, tak v tom strachu z Donalda Trumpa panikaří.

Proč se neustále spekuluje o Michelle Obamové jako té, která by mohla Joa Bidena nahradit? Dokonce podle jednoho průzkumu by Donalda Trumpa právě ona s přehledem porazila.

Myslím si, že z tohleto je trochu mediální bublina. Michelle Obamová o tom vlastně seriózně nikdy neuvažovala. Bohužel to ukazuje na určitý problém americké společnosti. Vy potřebujete mít nějaké známé jméno, což znamená, že v tom průzkumu je populární Barack Obama.

Michelle Obamová se k politice několik let nevyjadřuje, ale to jméno je populární. To znamená, že v průzkumech to vypadá dobře. Ale není to úplně reálná věc, spíš taková trošku pohádka, že Šípková Růženka všechny zachrání. Ale realita v Americe je trochu jiná.

Jak si vysvětlujete, že se proti Bidenovi začala po debatě velmi kriticky vyjadřovat i média, která mají jinak blízko k demokratům a u Bidenovy administrativy zmiňovala dříve hodně i pozitiva?

Už jsem to naznačil, spousta lidí v Americe se opravdu bojí toho, že by Donald Trump získal znovu prezidentský úřad, navíc ve světle rozhodnutí nejvyššího soudu, který širokým způsobem definoval prezidentskou imunitu. To znamená, že si v podstatě prezident může dělat, co chce.

Kdybych to zjednodušil, tak ta představa Trumpova druhého prezidentství je pro hodně lidí opravdu děsivá. A spousta lidí, která má jinak Bidena ráda, tak chce pracovat na tom, aby se vygeneroval nějaký kandidát, který je schopný Trumpa zastavit. A pokud Joe Biden vypadá křehce a staře, tak je potřeba hledat někoho jiného.