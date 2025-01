V americkém New Orleans vjelo do davu lidí auto, řidič začal střílet. Hlášeno je 10 obětí

Deset lidí zemřelo a další tři desítky osob utrpěly zranění ve městě New Orleans poté, co nákladní auto vjelo do davu lidí, kteří slavili příchod nového roku. Informovala o tom agentura AP a další americká média. Stanice ABC s odvoláním na nejmenované policisty uvedla, že najetí do lidí bylo „patrně úmyslné“.

