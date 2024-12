V Londýně začal soud se skupinou Bulharů. Špehovali ukrajinské vojáky pro Rusko

Skupina u sebe měla vybavení, které umožňuje zachycovat signály mobilních telefonů a následně číst jejich IMEI podle kterého se dá identifikovat každý telefon. Pokud by jim to vyšlo, mohli by vidět, kde se ten telefon pohybuje a s vysokou přesností určit, kde na Ukrajině jsou systémy Patriot, které jsou jedním z hlavních cílů pro ruské rakety.

ONLINE: Rusko stojí za až stovkou z 500 podezřelých incidentů v Evropě, prohlásil Lipavský Číst článek

Kromě toho zadržená skupina Bulharů také sledovala několik novinářů nebo psali hanlivá hesla na ambasádu Kazachstánu v Londýně. Celkem stojí před soudem za šest případů.

Podle zachycené komunikace, skupinu úkoloval německý finančník Jan Marsalek. Ten se narodil českým emigrantům a brzy odešel do Německa, kde udělal kariéru ve firmě Wirecard, kterou později také vedl. Z firmy ale najednou zmizelo dvě a půl miliardy dolarů a Marsalek utekl do Ruska, které mu poskytlo azyl.

Pětici Bulharů nyní u britského soudu za špionáž ve prospěch Ruska hrozí mezi pěti až patnácti lety vězení. Výsledek ale nebude znám ještě týden, protože slyšení je nyní ve fázi, kdy obžaloba čte své důkazy.