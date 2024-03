Příměří v Gaze? Biden doufá, že se podaří uzavřít do začátku ramadánu

Americký prezident Joe Biden doufá, že se podaří uzavřít příměří mezi Izraelem a palestinským teroristickém hnutím Hamás do muslimského postního měsíce ramadánu. Ten začíná 10. března. Novinářům to podle agentury Reuters řekl v pátek večer, když opouštěl Bílý dům. Washington 7:25 2. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Palestinec na místě izraelského útoku v Rafáhu na jihu Pásma Gazy (fotografie z 1. března 2024) | Foto: Ibraheem Abu Mustafa | Zdroj: Reuters

„Ještě tak daleko nejsme,“ poznamenal také k výhledům na příměří, o němž se už jedná několik měsíců.

Izraelská média v pátek s odvoláním na zdejšího činitele informovala, že Tel Aviv odmítne další vyjednávání o příměří, dokud od Hamásu neobdrží seznam rukojmích, kteří jsou v Pásmu Gazy stále naživu.

Při izraelském útoku v Gaze zemřely podle Palestinců desítky lidí. OSN tvrdí, že má válka přes 30 tisíc obětí Číst článek

Televize CNN ale v noci na sobotu s odvoláním na americké činitele uvedla, že vyjednávání pokračují navzdory čtvrtečnímu incidentu, který si v Gaze vyžádal přes 100 obětí.

Podle Hamásu, který Západ považuje za teroristickou organizaci, přišli Palestinci čekající na humanitární pomoc o život, když do davu stříleli izraelští vojáci. O velkém počtu lidí zraněných při střelbě informoval podle serveru listu The Times of Israel také tým OSN, který navštívil nemocnici ve městě Gaza.

Izraelská armáda uvedla, že podél konvoje vypukly mezi shromážděnými násilnosti, které si vyžádaly desítky mrtvých a zraněných, přičemž řada z nich byla ušlapána či je přejely nákladní vozy. Armáda připustila, že vojáci začali střílet, když se k nim část davu přiblížila, tento zákrok si však podle ní vyžádal nanejvýš deset obětí. Biden v pátek vyjádřil důvěru, že Izrael incident vyšetří.

Agentura APA zatím napsala, že šéfredaktoři řady médií „naléhavě“ vyzvali ve společném dopise Izrael k ochraně novinářů v Gaze. Dopis podepsali zástupci agentur Reuters, AP, AFP či novin The New York Times, The Guardian nebo televizí BBC a CNN.