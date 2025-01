Ve městě se špatně dýchá, kouř je cítím i bytě. Život v zasažených čtvrtích se zastavil, popisuje Čech v LA

Los Angeles se čtvrtým dnem potýká s několika rozsáhlými požáry, které už zničili tisíce domů a o život připravily minimálně deset lidí. Další desetitisíce obyvatel museli opustit své domovy. „Požáry jsou tu časté, ale tentokrát se dostaly opravdu do města. Lidé mají strach a začínají si uvědomovat, že situace se netýká jen bohatých v Malibu, ale i běžných smrtelníků,“ popsal v rozhovoru pro iROZHLAS David Drobík, který ve městě žije tři roky. Praha/Los Angeles 10:23 10. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Laurie Scottová prochází zbytky svého domu v Pacific Palisades | Foto: Daniel Cole | Zdroj: Reuters

Dokážete shrnout vývoj za posledních 24 hodin? Co se teď děje kolem vás?

Čím dál tím víc lidí včetně mých přátel a kolegů je evakuovaných ven ze svých domovů a je ovlivněno čím dál tím víc čtvrtí. Dokonce i ta, ve které žiju já, což je Playa Vista. Ve čtvrtek odpoledne jsem dostal varování, že se mám evakuovat, které nakonec bylo zrušeno po několika minutách. Pravděpodobně to byla nějaká chyba, takže je možné, že i systémy mají nějaký chaos. Celkově mají lidé strach a neví, jestli se budou moct vrátit zpátky do svých domovů.

Jak s vámi komunikují úřady například ohledně evakuací?

Vláda má přístup do telefonů všech obyvatel ve Spojených státech, takže vám chodí notifikace, které začnou velice nahlas zvonit ve vašem telefonu. Nejsou to standardní notifikace. Je to jako kdyby váš telefon najednou ožil a začal strašně nahlas houkat. Přijde vám zpráva od vlády a v tuhle chvíli nás informují o částech města, které se musí evakuovat.

Jak dlouho v LA žijete? Už jste zažil někdy podobnou situaci nebo je to pro vás novinka?

Já jsem ve Spojených státech od roku 2016, v Los Angeles jsem přibližně tři roky, takže požáry v Kalifornii znám. Jsou tady běžné každý rok. Jediný rozdíl, který je zásadní tento rok je, že tentokrát je to opravdu ve městě.

Požáry jsou často na periferiích nebo daleko od Los Angeles. Bývají třeba v Malibu, což je necelou hodinu od LA. Ale tentokrát je to Pacific Palisades a další čtvrti, které jsou součástí LA. Lidé si tady začínají uvědomovat, že opravdu už se to netýká jenom bohatých lidí v Malibu, ale že to opravdu jde i na běžné smrtelníky sem do města.

Vy jste zmiňoval, že máte známé a kolegy, který se museli evakuovat. Kam odjíždějí?

Jsou většinou dvě možnosti. Buď odjíždějí k přátelům, který jsou mimo město, anebo se vlastně nastěhují do hotelu. Takže hotely v okolí jsou často přeplněné. Ale pokud mají přátelé, aspoň v nějakém rádiusu od LA, tak jezdí k nim.

Na sociálních sítích se hodně řeší, co si balit do evakuačních zavazadel. Zároveň ale lidé často mluví o tom, že nařízení k evakuaci přijde náhle a nemají dost času. I když vaše nařízení nakonec neplatí, jak vypadalo?

Je tady napsáno, že v mojí čtvrti je nutno okamžitě se evakuovat. „Buďte opatrní a seberte své věci, své nejbližší, svoji rodinu, své mazlíčky a jenom nejnutnější zásoby a odeberte se k odjezdu. Dále sledujte, jak se bude vyvíjet počatí a zprávy ve vaší čtvrti.“ Není tam vlastně napsáno, co si máte vzít sebou nebo něco takového.

Jak to vypadá s dopravou? Umím si představit, že to ani normálně není úplně ideální. Viděla jsem ale i fotky, na kterých jsou auta, která jejich majitelé opustili při evakuaci, protože se oheň blížil.

V zasažených částech opravdu lidé museli auta opustit. Já jsem ve středu projížděl Pacific Palisades a natáčel jsem video na YouTube a viděl jsem spousty zaparkovaných aut na ulici, které byly kompletně shořelé. Co se týče dopravy ve zbytku města, není zas tak strašná. Přirovnal bych to k nějakému běžnému dnu. V částech, které nejsou ovlivněné požáry, je doprava na normálním denním pořádku.

Ohořelá auta ve čtvrti Pacific Palisades | Foto: Daniel Cole | Zdroj: Reuters

Mají z vaší zkušenosti lidé domy pojištěné? Vzhledem tomu, že jsou v Kalifornii požáry běžné.

Já si myslím, že většina domů pojištěna je, ale přesné informace nemám. Samozřejmě jsou výjimky. Dostávají se ke mně zprávy, že na některé domy pojišťovny začaly vypovídat smlouvy před nedávném. Nevím, jestli něco tušili, ale prý se to děje.

Když jsem projížděl oblast, kde opravdu hořelo, nebyli tam skoro žádný lidé, ale u některých domů se jejich majitelé zdržovali. Třeba zahradní hadicí stříkali vodu na svůj dům, aby ho uhasili. Takže si dovedu představit, že v některých případech se lidé rozhodli zůstat a může to být i z toho důvodu, že třeba domy pojištěné neměli.

Evakuace ale byly povinné. Někteří lidé se je tedy rozhodli ignorovat?

Ano, teoreticky byste měli svůj dům opustit, ale pokud někdo zůstane, je to na něm.

Pro Čechy je asi obtížné si představit, jak velké město Los Angeles je. Zasažené jsou jen některé části. Jak funguje život v oblastech, kterých se požáry bezprostředně netýkají?

Minimálně emocionálně je zasažené celé LA. Lidé samozřejmě chodí v rouškách i ve čtvrtích, které nejsou přímo zasaženy, protože vzduch je tady nyní hodně špatný. Těžce se dýchá i relativně daleko od požárů. V evakuovaných čtvrtích města se život zastavil, ve zbytku města ale pokračuje dál.

Ve čtvrtek jsem byl normálně nakupovat v supermarketu, byla tam i většina zásob. Jediné, co bylo vyprodané, je voda. To je asi nejcennější komodita v tuhle chvíli. A taky vajíčka.

V některých oblastech je s vodou problém. Vám teče?

To se spíš týká zásahových jednotek a hasičů, kteří využívají hydranty k hašení. V některých voda nebyla, takže hasiči neměli z čeho čerpat, což je samozřejmě velký problém. Ale co se týče vody tekoucí vody v kohoutku, tak problém nebyl. Občas ale vypadne elektřina nebo internet.

Jak dlouho si myslíte, že celá situace potrvá?

Hodně záleží na tom, jak moc bude foukat. Největší problém a to, co žene požár kupředu, je vítr. Já pevně věřím, že požár se nebude šířit hluboko do centra Los Angeles a zůstane kolem částí, které jsou na okraji Los Angeles. Tam jsou kopce a tam většinou fouká víc. Těžko se to odhaduje.

Já osobně doufám, že do příštího týdne bude klid a budeme moc normálně pokračovat v našich životech. V tuhle chvíli je zavřená i firma, ve které pracuji já, takže děláme z domu kvůli bezpečí, špatnému ovzduší a i proto, že spousta kolegů se musela v posledních dvou dnech evakuovat.

Prosakuje se vám kouř i do bytu, nebo je cítit jen venku?

Bohužel ho cítím i vevnitř. Neotvírám okna, mám všechno zavřené, ale je tady ventilace, která samozřejmě vede ven, takže je tu kouř cítit. I na nábytku je víc prachu, protože sem jde nečistý kouř z venku.

Úřady nařídily evakuaci asi 130 000 lidí | Foto: Ringo Chiu | Zdroj: Reuters