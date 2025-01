Pekla chleby pro evakuované, požár ale došel i k ní. ‚Je to jako Armagedon,‘ popisuje žena z los Angeles

Rozsáhlé požáry v Los Angeles už zničily přes 2000 budov, po některých z nich zůstaly jen trosky. Evakuovat se muselo přes 130 tisíc lidí, kteří nyní nemají jistotu, jestli se jejich domovům ohně vyhnou. Mezi nimi i Patrice Winterová, majitelka pekárny. „Je to jako Armagedon,“ popsala deníku Los Angeles Times. Los Angeles 13:54 9. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evakuovat se muselo přes 130 tisíc lidí(ilustrační foto) | Foto: Ringo Chiu | Zdroj: Reuters

Winterová v úterý připravovala z kuchyně své pekárny pečivo na farmářský trh, když uviděla oblak černého kouře. O několik okamžiků později jí přišlo oznámení, že jeden z požárů se šíří směrem k ní. Sousedé se začali evakuovat a Winterová, která na místě žije už 55 let, věděla, že musí odejít. Požáry už zažila, ale nikdy ne takový.

OBRAZEM: Pět obětí a přes 2000 zničených domů. Los Angeles pustoší nejničivější požár moderní historie Číst článek

Když dům opouštěla, viděla, jak se kouř mění: od černé přes bílou, žlutou až po červenou. „To, co ukazují ve zprávách, je skutečně reálné, nic z toho nezveličují. Je to to, co jsem viděla na vlastní oči. Otřese to vaším světem,“ popsala pro LA Times.

Winterová zpětně popisuje, že v pekárně se cítila bezpečně, dokonce pekla pro první lidi, kteří museli opustit své domovy. Bochníky chleba odnesla do místního komunitního centra. Odpoledne jí jeden z policistů řekl, že už „není žádná naděje“.

Několik restauratérů a dalších majitelů podniků doufalo v leteckou podporu v boji s požáry, kvůli silnému větru ale nebylo hašení letadly téměř možné. Jak jejich podniky dopadly, ale Winterová ani ostatní stále neví. Musí počkat, až se požár podaří uhasit a lidé se budou moci vrátit.