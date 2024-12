Veřejnoprávní média v Polsku by se mohly financovat z rozpočtu. Změny začala vláda přesně před rokem

Přesně před rokem přijal polský Sejm usnesení o obnově právního úřadu a nestrannosti a spolehlivosti veřejnoprávních médií. Byla to předzvěst velkých změn v polské televizi, polském rozhlase a polské tiskové agentuře, které nastaly hned následující den. Od stálé zpravodajky Varšava 16:57 19. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veřejnoprávní média v Polsku by se mohly financovat z rozpočtu (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Ministr kultury Bartlomiej Sienkiewicz loni 20. prosince odvolal vedení televize TVP, veřejnoprávního rozhlasu PR a státní tiskové agentury PAP. Následně bylo i vypnuto vysílání nejsilnějšího zdroje propagandy pro stranu PiS, tedy TVP Info.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Polsku přesně před rokem začaly změny ve veřejnoprávní televizi TVP, rozhlasu PR a tiskové agentuře PAP. Ty způsobily nejen v politice velké napětí

Změny způsobily nejen v politice velké napětí, což připomněl třeba moderátor Marek Czyż, který opustil TVP po návratu PiS k moci v roce 2016 a dnes je tváří nového zpravodajství.

„Na změny jsme čekali, protože o nich koalice dlouho mluvila. Ale když na ně došlo, nikdo z nás nečekal, že to bude vypadat takhle. Že bude takové napětí, takový odpor, že bude tak těžké kohokoliv přesvědčit o očividných věcech. Odpor bych přirovnal k obraně nějaké pevnosti,“ popsal Czyż.

Finance pro média

Prezident Andzrej Duda pak vetoval zákon o rozpočtu, který obsahoval dotaci pro média. V současnosti jsou ve stavu likvidace a fungují jenom díky reklamě a finančním injekcím od vlády z rozpočtových rezerv. Koncesionářské poplatky totiž zadržuje Národní rada pro rozhlasové a televizní vysílání, kterou vede člověk blízký straně PiS.

Vládní koalice kolem Donalda Tuska změny hájila tím, že do veřejnoprávních médií je potřeba vrátit vyvážené zpravodajství, kultivovanost a skončit s nenávistnou rétorikou. Zatím se to však podařilo jen velmi omezeně.

Veřejnoprávní média v Polsku vždy byla politickou kořistí, vždy na ně měla vláda obsahově vliv. To, v co se proměnila veřejnoprávní média za vlády Práva a spravedlnosti, však dosud nemělo obdoby. Dnes jsou veřejnoprávní média minimálně kultivovaná, ale nemůžeme říct, že by byla objektivní.

„Televize tehdy oznámila, že nabízíme čistou vodu místo politické polévky. To není čistá voda, nikdy nebude. Ale když porovnáme to, co nyní nabízíme, s tím, co televize vysílala před změnou, tak jsou novinářské standardy mnohem vyšší,“ dodal novinář Czyż.

Také poslanec vládní občanské koalice Wojciech Król v rozhovoru pro Money.pl upozornil na to, že situace není ideální. Zdůraznil, že občanská koalice ve třetím čtvrtletí tohoto roku měla 75 hodin ve vysílání oproti 15 hodinám pro Právo a spravedlnost.

To je ale částečně i výsledkem toho, že politici opozičního PiS odmítají chodit do TVP. Místo toho chodí do TV Republika nebo V Politice 24, kam se přestěhoval narativ informací pro stranu PiS.

Sejm by se měl v příštím roce zabývat novým mediálním zákonem, podle kterého by byly zrušené koncesionářské poplatky. Místo toho by dostávala každoročně 0,09 procenta HDP, což by pro začátek mohlo být v přepočtu 17 miliard korun.

Média by ale musela zároveň omezit komerční aktivity a snížil by se i jejich příjem z reklam. Změnil by se i způsob obsazování vedení médií, aby byl transparentnější.