Polští biskupové bojují proti rušení výuky náboženství. Tuskova vláda chce jen hodinu týdně

Od 1. září roku 2025 by děti na veřejných základních, středních a technických školách měly jen jednu hodinu náboženství týdně místo současných dvou a více. Bylo by také možné na hodiny spojovat různé skupiny dětí napříč se školními ročníky a jiné by bylo i rozložení hodin v rozvrhu.

Náboženství a etika by mohly být buď první, nebo poslední hodinu v denním rozvrhu. To teoreticky znamená, že rodiče, kteří nechtějí, aby jejich děti chodily na katechismus (výuku náboženství), by je mohli snáze omluvit z výuky.

Podle Polské biskupské konference ale takový model může vést ke zničení katecheze na školách. Přitom tvrdí, že výuka náboženství je ve většině demokratických zemí v Evropě standardem.

V Polsku je to navíc jeden ze symbolů změn k demokracii a svobodě po roce 1989, protože církev byla za minulého režimu takovým ostrůvkem demokracie a občanské svobody, což ale dnes už většinou neplatí.

Ústavní soud

Biskupská konference teď hrozí, že pokud nedojde s vládou k nějakému konsensu, tak sáhne k právním krokům. Mohla by se například znovu odvolat k ústavnímu soudu. Prozatím funguje smíšená komise zástupců polské vlády a Polské biskupské konference. Ta se schází už od října, ale zatím nenašla žádnou shodu, jak by měla vypadat výuka náboženství do budoucna.

Biskupská konference přitom používá rozhodnutí ústavního soudu, podle kterého vláda nesmí zavést žádnou změnu ve vzdělávání, co se týče náboženství, pokud s tím církev nebude souhlasit. Podle církve vláda změnou školních osnov porušuje polské právo.

Polská vláda naopak bojkotuje výrok ústavního soudu. Dosud ho vedla Julie Przylembska, která je blízká straně Právo a spravedlnost. Od pondělí je novým předsedou ústavního soudu Bogdan Święnczkowski, který je spojený s bývalým ministrem spravedlnosti z vlády Práva a spravedlnosti.

Hlavním autorem návrhu na snížení počtu hodin náboženství na školách je Barbara Nowacka, ministryně školství z polské Iniciativy, což je menší strana sdružená v občanské koalici, nejsilnějším vládním uskupením.

Nowacka dlouhodobě tvrdí, že děti jsou ve školách přetížené, že škola je až moc založená na zapamatovávání, že dává až moc školních úkolů. Z toho pramení i třeba další z jejích slibů, že by žáci vůbec neměli domácí úkoly.

U změn ve výuce katecheze nebo-li výuky náboženství Nowacka argumentuje v frekvencí dalších předmětů. Například přírodopis, tedy biologii, mají děti také jen jednou týdně.