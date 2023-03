Francie chce z Vietnamu převést ostatky svých vojáků padlých u Dien Bien Phu. Ohrožuje je rozšíření letiště

Francie přesune do vlasti ostatky svých vojáků, kteří padli ve Vietnamu při poslední velké bitvě války v Indočíně u Dien Bien Phu v roce 1954. Tamní vojenský hřbitov totiž ohrožuje rozšíření letiště, píše agentura AFP. V posledním velkém střetu mezi vietnamskými povstalci a francouzskou koloniální mocností zemřelo na 4000 francouzských vojáků. Paříž 7:06 22. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzští vojáci v bitvě u Dien Bien Phu | Zdroj: Profimedia

Část ostatků je již nyní uložena na společném pohřebišti francouzských padlých ve válkách za osvobození Indočíny ve francouzském Fréjusu.

Není zcela jasné, kolika mrtvých se bude přesun týkat. Na území bitvy je podle odhadů pohřbeno v hromadných hrobech nejméně 1200 francouzských vojáků. Podle deníku Le Monde by se přesun mohl týkat několika stovek padlých v řadách francouzské armády.

V oblasti, kde se bitva odehrála, začaly práce na rozšíření místního letiště a prodloužení přistávací dráhy. „Ostatky nalezené v Dien Bien Phu či jinde ve Vietnamu budou uloženy vedle bratrů ve zbrani na pohřebišti (ve Fréjusu),“ řekla v úterý poslancům státní tajemnice pro armádní veterány Patricia Mirallèsová.

Francie přesouvá do vlasti ostatky svých vojáků padlých během bojů o nezávislost, které trvaly od roku 1946 do roku 1954. Podobnou politiku zastávají i Spojené státy. Ty jsou ale v hledání ostatků svých vojáků podstatně aktivnější než Paříž. Podle deníku Le Monde za to zřejmě může „špatné svědomí“ bývalé koloniální mocnosti.