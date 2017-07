Vietnamská válka je virus. Můj seriál bude vakcína, říká americký režisér o své mapě brutality

Nový seriál Vietnamská válka, který v září začne vysílat americká televize PBS, znovu otevře bolavou ránu amerického traumatu. Může ji však léčit, věří autor dokumentu, renomovaný filmař Ken Burns. Na seriálu, který nazývá svým arcidílem, pracoval deset let. Washington 7:00 20. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít "Je čas pokládat si otázky." Ken Burns, režisér nového dokumentárního seriálu o vietnamské válce. Na snímku záběr z traileru. | Foto: The Vietnam War | Zdroj: Repro YouTube

Za dva měsíce začne ve Spojených státech na televizním kanále PBS vysílání ambiciózního projektu režiséra Kena Burnse o válce ve Vietnamu. „Deset let pracoval na seriálu, v němž se pokouší nově přehodnotit brutální dopad válečného konfliktu v jihovýchodní Asii na americkou společnost,“ píše agentura AP. Renomovaný autor vytvořil desetidílný dokument Vietnamská válka, který úhrnem trvá 18 hodin.

Burns na sebe upozornil už v roce 1990 seriálem Občanská válka a před deseti lety dokončil se svou kolegyní Lynn Novickovou film o druhé světové válce. Nynější seriál ale považuje za své arcidílo, opus magnum. Zpovídá v něm lidi ze všech stran konfliktu a dokládá svou tezi, že pro Spojené státy byla tato války nejvýznamnější událostí druhé poloviny 20. století.

„Je načase začít opět mluvit o válce, kterou vědomě vytěsňujeme z paměti,“ říká třiašedesátiletý tvůrce. Už jen proto, že řada dnešních problémů americké společnosti má své kořeny právě v tomto konfliktu: názorové rozdělení obyvatelstva, vzájemné odcizení občanů, nedostatečná společenská debata, neschopnost vést dialog, nedůvěra vůči vládě i sobě navzájem.

"Tehdy byla americká společnost nenávratně polarizována, Vietnamem se měří i každé další strategické rozhodnutí,“ míní režisér a dodává: „Beru to ale tak, že vietnamská válka je virus, a můj dokument je jakási vakcína. Věřím, že povede k odvážnější a poctivější debatě o tom, co se stalo.“

Hluboká nenávist

Seriál shrnuje nejnovější výsledky historického bádání o válce a přinese na 80 podrobných rozhovorů s vojáky americké armády i Vietcongu. Burns a Novicková teď objíždějí zemi a v předpremiéře promítají části svého díla vybraným divákům. „Myslím, že na Američany by to mohlo zapůsobit jako zjevení, jako kaskáda nových faktů a informací, které lidem pomohou osvobodit se od schematického nazírání na válku,“ řekl Burns agentuře AP.

Počátky války jsou podle britského Observeru v americké kolektivní paměti poměrně rozostřeny. Když prezident Lyndon Johnson vyslal do jižního Vietnamu v roce 1965 pozemní síly, drtivá většina Američanů to přijala s nadšením. Jak ale konflikt sílil a obětí přibývalo, nálada se změnila a převládly protiválečné postoje. Napříč společností se pak objevila nesmiřitelná propast mezi dvěma skupinami – i když obě byly přesvědčeny, že jednají z vlastenectví, hluboce se nenáviděly.

V roce 1973 Američané z Vietnamu odešli a 30. dubna 1975 padla jižní část země do rukou komunistickému severu. V americké kinematografii se pak objevila záplava filmů, účtujících s konfliktem. Burns a Novicková však podnikli řadu cest do Vietnamu a podle vlastních slov se snaží zmírnit podání, které se téměř výlučně soustředí na americký pohled. Mluví například s generálem Lo Khac Tamem, který jim říká na kameru, že válka byla tak brutální, že to ani neumí vyjádřit slovy.

Optikou Lovce jelenů

„Když vše vidíte optikou filmu Lovec jelenů, obejdete se bez jediné živé a autentické vietnamské postavy,“ říká Burns. „Přitom pro desítky milionů to byla válka americká, nikoli vietnamská, my se ale této skutečnosti snažíme vyhnout. Během soustředěné práce se řada mých předpokladů začala otřásat. Bylo to vzrušující a zároveň osvobozující,“ podotýká Burns.

Obama udělí medaili cti teprve druhému žijícímu vojákovi od války ve Vietnamu Číst článek

Film se nevyhýbá ani hněvu, který dopadal na veterány vracející se z bojišť do Spojených států. Drtivá většina vojáků přitom byla ve věku od osmnácti do dvaceti let. Své osobní vzpomínky tváří v tvář vlně kritiky potlačili. „Na letišti v Seattlu jsem v roce 1972 vystoupil v uniformě, ale lidé se chovali tak nepřátelsky, že jsem zapadl na nejbližší toaletu, naházel uniformu do odpadkového koše a vyšel v tričku a šortkách,“ vzpomíná podle Observeru veterán David Hagerman, který pečoval o vojáky závislé na heroinu.

Podle Burnse už dnes dvě třetiny z bojujících nežijí, a tak je nanejvýš vhodné, že vznikl tento film. Splácí dluh i Vietnamcům, protože v amerických filmech jako Apokalypsa nebo Četa není jediný realisticky zobrazený vietnamský voják. „Všechno je to Hollywood,“ píše Observer. Vietnamské ztráty se přitom podle různých odhadů pohybují někde mezi dvěma až čtyřmi miliony lidí.

Text vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.