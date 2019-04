Humor jako zlatý důl. Zelenskyj není jen komik, ale i zdatný byznysmen s byty na Krymu a v Toskánsku

Do povědomí se zapsal jako komik a bavič, v prvním kole získal přes 5,7 milionu hlasů a do druhého postoupil s výrazným náskokem na současného prezidenta Petro Porošenka. Volodymyr Zelenskyj podle svého majetkové přiznání nepatří mezi dolarové milionáře, na vtipech a humoru ale dokázal výrazně zbohatnout: má byznys s obratem v desítkách milionů dolarů a jeho významným partnerem je vlivný oligarcha Ihor Kolomojskyj. Kyjev 7:12 5. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na ukrajinského prezidenta Volodymyr Zelenskyj | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Herec, scénárista, režisér, ale hlavně podnikatel a milionář. Podle přehledu majetku, který Volodymyr Zelenskyj odevzdal letos v lednu, má potenciální ukrajinský prezident na účtech 114 milionů hřiven, což je v přepočtu 96 milionů korun.

Hodnota impéria, které v posledních 15 letech s partnery vybudoval, je ale podle ukrajinského serveru Liga.net mnohonásobně vyšší.

Jalta, Kypr, Toskánsko

Zelenskyj a jeho nejbližší rodina vlastní nebo spoluvlastní dům na venkově, několik bytů a nebytové prostory v Kyjevě, byt u Jalty na Ruskem anektovaném Krymu a na Kypru, pronajímá si také byt ve Velké Británii v hodně téměř 36 milionů korun.

Podle investigativního serveru Slidstvo.info neuvedl v Zelenskyj ve svém majetkovém přiznání patnáctipokojovou vilu na italském pobřeží ve Forte dei Marmi, kterou měl koupit přes společnost San Tommaso SRL, ve které má společně s manželkou Jelenou podíl.

Místo v Toskánsku je oblíbené mezi bohatými Rusy – například miliardářem Romanem Abramovičem, oligarchou Olegem Děripaskou nebo rodinou někdejšího ruského prezidenta Borise Jelcina, přezdívá se dokonce jako „moskevská provincie“.

Zelenského štáb serveru Slidstvo.info ještě před prvním kolem napsal, že Zelenského prohlášení je úplné odpovídá požadavkům ukrajinských zákonů.

Kandidát má také automobily Land Rover, Mercedes-Benz a sbírku hodinek včetně značek Breguet, Tag Heuer nebo Rolex. Statisíce dolarů má Zelenskyj na kontech v Lotyšsku půl milionu dolarů, v ukrajinských bankách má pak přes milion hřiven.

Soupeř ve druhém kole Obhajující prezident Petro Porošenko patří k nejbohatším lidem na Ukrajině. Po studiích začal obchodovat s kakaovými boby. V 90. letech ovládl několik cukrářských závodů a čokoládoven a všechny je spojil do holdingu Rošen, který je největší čokoládovnou na Ukrajině a patří i k největším na světě. K bohatství mu pomohly i jím ovládané průmyslové závody a televizní Kanál 5. Kvůli funkci prezidenta musel své aktivity vložit do svěřenských fondů.

Největší hodnotu má Zelenského „impérium smíchu“, které vybudoval společně s partnery před 15 lety. Celkem drží prezidentský kandidát podíl ve více než v tuctu různých společností.

15 let s Kvartalem 95

Už jako sedmnáctiletý na sebe upoutal pozornost svým komediálním talentem v televizní humoristické soutěži Klub vtipných a pohotových, ve kterém různé týmy soupeří ve vtipných odpovědích na otázky, improvizacích na zadaná témata a dalšími humoristickými scénkami.

Zelenskyj kolem sebe soustředil stejně smýšlející lidi a založili si úspěšnou komediální skupinu Kvartal 95, ze které v roce 2003 vybudoval televizní stejnojmenné studio. To se časem změnilo v konglomerát různých společností, ve kterém je jedním ze spoluvlastníků. Podle serveru Liga.net jde o 17 různých firem.

Celkem má přitom Zelenskyj se svou manželkou Jelenou podíl ve 24 společnostech, včetně pěti zahraničních, z nichž jsou čtyři offshore společnosti – tedy registrované v daňovém ráji. Jeho produkční společnosti působily i v Rusku.

Byznys v Rusku

„Měli jsme kancelář v Moskvě. Bylo to do roku 2014. Ukončili jsme tam podnikání, to nás dost stálo,“ tvrdil Zelenskyj ještě loni v prosinci o svém ruském byznysu. Radio Svoboda ale letos v lednu odhalilo, že v Rusku dál fungují tři produkční společnosti vlastněné kyperskou firmou, která je přímo spojená se společností Kvartal 95 a tím pádem i se Zelenským. V Rusku dokonce dostaly státní dotace.

Zelenského štáb uvedl, že studio Kvartál 95 v Rusku nic neprodukuje, a že Zelenského podnikání je mezinárodní, v mnoha firmách od produkce po nemovitosti.

Kromě firem vlastní vítěz prvního kola prezidentských voleb také řadu obchodních značek, vydělává ale hlavně na dodávání obsahu pro televizní stanice, na koncertech i filmové produkci a distribuci – nenovější film Já, ty, on, ona z dílny společnosti Kinokvartal v kinech od začátku roku vydělal téměř 70 milionů hřiven.

Oligarcha Kolomojskyj

Z televizí je pro Zelenského nejdůležitější mediální skupina 1+1 Ihora Kolomojského, která vysílá v hlavním vysílacím čase mimo jiné satirický seriál Sluha národa, ve kterém hraje Zelenskyj učitele, jehož lidé zvolí za prezidenta

Během své kariéry se Zelenskyj objevil také v několika filmech a proslavil se i vítězstvím v ukrajinské verzi soutěže StarDance, když hvězdy tančí nebo jako dabér filmového medvídka Paddingtona.

Spojení s Kolomojským kritizuje v kampani obhajující prezident Porošenko. „Osud mě svedl dohromady s loutkou Kolomojského, nedáme Kolomojskému šanci,“ prohlásil hned po první kole.

Miliardář Kolomojskyj se v roce 2015 dostal s Porošenkem do střetu poté, co jej vláda připravila o vliv ve státní ropné společnosti UkrTransNafta, ve které má menšinový podíl. Kolomojskyj tehdy do sídla firmy poslal své ozbrojence. Porošenko následně Kolomojského sesadil z úřadu gubernátora.

Sám Kolomojskyj říká, že nemá smlouvu se Zelenským, ale se studiem Kvartal.