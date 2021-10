Biden by měl vyhostit 300 ruských diplomatů, vyzývají američtí senátoři. Rusko s postupem nesouhlasí

Senátoři, kteří se domáhají vyhoštění ruských diplomatů, zjevně usilují o uzavření diplomatických zařízení USA v Rusku a měli by si uvědomit, že za to budou zodpovědní, reagovalo podle agentury Interfax ruské ministerstvo zahraničí. Upozornilo přitom, že 300 ruských diplomatů ve Washingtonu ani není a že senátoři do svých čísel patrně zahrnuli i ruské diplomaty působící při sídle OSN v New Yorku.

Rusko v srpnu zakázalo americkému velvyslanectví v Moskvě najímat zaměstnance z Ruska či třetích zemí, což ambasádu donutilo propustit 182 zaměstnanců a zrušit smlouvy s desítkami dodavatelů, jak uvedlo ministerstvo zahraničí USA.

V Rusku je nyní jen asi stovka amerických diplomatů, na rozdíl od zhruba 400 ruských diplomatů po celých Spojených státech, uvedli senátoři.

„Tato disproporce v diplomatickém zastoupení je nepřijatelná. Rusko proto musí vydat dostatek víz, aby se přiblížilo k paritě mezi počtem amerických diplomatů v Rusku a počtem ruských diplomatů ve Spojených státech,“ napsali senátoři v dopise adresovaném Bidenovi.

Pokud tak Moskva neučiní, americký prezident by měl podle dopisu začít s vyhošťováním až 300 ruských diplomatů.

Zhoršení vzájemných vztahů

Bílý dům a ministerstvo zahraničí na žádost o vyjádření zatím nereagovaly, dodal Reuters.

Vztahy mezi Ruskem a Spojenými se zhoršily mimo jiné kvůli ukrajinské krizi, válce v Sýrii nebo obviněním, že se Kreml vměšuje do amerických voleb, což Moskva popírá. Dále se vyostřily poté, co Biden v březnu v jednom z interview přitakal na otázku, zda svůj ruský protějšek Vladimira Putina považuje za „zabijáka“. Moskva poté povolala svého velvyslance z Washingtonu do Moskvy; USA reagovaly stejným krokem a stáhly svého velvyslance z Ruska.

Na návratu velvyslanců do svých úřadů se v polovině června dohodli prezidenti obou zemí na americko-ruském summitu v Ženevě. Moskva po dubnových sankcích Washingtonu vůči Rusku zařadila USA na seznam nikoli přátelských zemí, spolu s Českem. USA a Rusko si letos rovněž vzájemně vyhostily část diplomatů. Velvyslanectví Spojených států v Moskvě kvůli nedostatku personálu omezilo své konzulární služby.