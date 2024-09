Z Izraele odchází stále více lidí. ‚Všechno je vzhůru nohama. Zlo se stalo dobrem,‘ konstatuje místní

Skoro rok trvající válka s Hamásem a Hizballáhem a měnící se politická a ekonomická situace přiměla tisíce Izraelců k odchodu ze země. Mnozí sekulárně a liberálně smýšlející lidé si ale už dříve pořizovali nemovitosti v Evropě či asijských zemích. Do Izraele i nadále přicházejí židovští imigranti, takzvaní olim. Jejich příchod ale vyvažuje emigrace a odliv hlavně vzdělané a západně smýšlející inteligence a mladých. Od stálého zpravodaje Tel Aviv 11:26 20. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zářijový protivládní protest v Tel Avivu | Foto: Jim Urquhart | Zdroj: Reuters

„Z mého okruhu kamarádů vím o pěti šesti nejbližších přátelích, kteří Izrael opustili. A z těch vzdálenějších známých je spousta dalších takových,“ řekl Lior z Tel Avivu během protivládního protestu. Dodal, že atmosféra v zemi je stále horší.

„Všechno je tu vzhůru nohama. Zlo se stalo dobrem, kriminálníci převzali vedení policie,“ uvedl Lior s tím, že o emigraci sám uvažuje.

Lior patří ke vzdělané, sekulární části Izraelců. Právě mezi těmi jsou největší tendence zemi opustit, protože jsou dlouhodobě otrávení politickým stylem vládců, sílícím nacionalismem a extremismem. Teď se k tomu přidala ještě válka a neschopnost vlády přivést domů živé rukojmí z Gazy.

„Já i moje kamarádka jsme z lékařského prostředí a víme, že ze země odchází spousta doktorů, což je hodně znepokojující. Odcházejí i lidé z akademické sféry. Většinou jdou do evropských zemí, ale i za levnějšími možnostmi, třeba do Thajska. Odtamtud můžou pracovat jako počítačoví nomádi,“ konstatoval Lior.

S Liorem přišla na demonstraci i jeho kamarádka Jael, která je součástí LGBT komunity v Tel Avivu. „Zatím o emigraci úplně vážně neuvažuju. Pokud ale Netanjahu znovu vyhraje volby, pochybuju, že v Izraeli zůstanu. Určitě tu nebudu žít za jakýchkoliv podmínek, pokud vstoupí v platnost nedemokratické a fašistické zákony,“ zhodnotila.

O Tel Avivu se říká, že je v rámci Izraele sociální bublinou. Je to ale hodně velká bublina. Lidí, kteří si chtějí vytvořit zadní vrátka pro odchod ze země, lze potkat na každém kroku.

Návrat ke kořenům

Šilu jsem oslovil, když posedával s přítelkyní na jedné z hlavních telavivských ulic. „Zrovna jsem odeslal e-mail na německou ambasádu se žádostí o německý pas. Moje babička byla z Německa a já bych chtěl z Izraele vypadnout. I pro případ, že by po všech těch válkách z Izraele nic nezůstalo,“ řekl.

„Důvody mám politické, ale i ekonomické. Ceny v Izraeli jsou neskutečně vysoké. Německo by pro mě bylo fajn,“ dodal Šila.

Šilova přítelkyně Neomi měla původem z Německa zase dědečka. „Také jsem podala žádost o německý pas. Doufám ale, že ho nebudu muset použít. Nemáme jiné vlastní místo, než je Izrael, ale co můžeme dělat,“ uvedla Neomi s tím, že by v Izraeli nejraději zůstala. Ale v takovém Izraeli, kde by byl mír, rozumné podmínky a příležitosti pro mladé, a méně extremismu.

„Doufám, že nebudu muset Izrael opustit. Ale nevím, co se ještě přihodí. Hodně kamarádů už odjelo. Je to děsivé, co se tu děje, a nemáme nad tím kontrolu,“ vyjádřila Neomi své znepokojení.

Mladí Izraelci se rozpomínají na své kořeny a snaží se získat pas a občanství země svých předků včetně České republiky. Přesné statistiky o Izraelcích, kteří opouštějí svou zemi, však neexistují. Mnozí plánují odjet jen dočasně, jiní natrvalo.

Faktem je, že stále více lidí z Izraele si v Evropě pořizuje nemovitosti. Buď rovnou na bydlení, nebo pro případ, že by svou zemi museli jednou trvale opustit.