Omezení v dopravě i zdravotnictví. V Izraeli začala generální stávka s cílem přimět vládu k příměří

V Izraeli v pondělí začala generální stávka, jejímž cílem je přimět vládu k dohodě o příměří v Gaze a o propuštění rukojmích držených palestinským teroristickým hnutím Hamás od loňského října. Omezení se čekají v dopravě, zdravotnictví a dalších odvětvích, supermarkety budou otevřené, zavřená ale zůstanou některá velká obchodní centra, mnohé úřady a velké banky. Tel Aviv 7:29 2. září 2024

Mezinárodní letiště u Tel Avivu se připojí ke stávce od 8.00 do 10.00 místního času (od 7.00 do 9.00 SELČ), příletů se to nedotkne, informuje server The Times of Israel.

Izraelské odbory svolávají generální stávku. Chtějí tak podpořit pozůstalé rukojmích a urychlit konec války Číst článek

Stávku podpoří i velké autobusové společnosti či telavivská rychlodráha. Izraelské železnice mají fungovat normálně, tramvajová linka v Jeruzalémě začne jezdit až v poledne. Naopak základní a střední školy budou mít vyučování dopoledne, odpoledne se připojí ke stávce.

Nemocnice budou fungovat ve víkendovém režimu, polikliniky jen pro nouzové případy. Záchranná služba, stejně jako hasiči mají normální provoz.

Otevřené zůstanou také obchody s potravinami, ale některá velká obchodní centra se ke stávce připojí a zavřou, jiná nechala na jednotlivých obchodech, jestli se chtějí připojit.

Zavřené zůstanou i velké banky a řada úřadů. Ke stávce se připojí i mnoho radnic, včetně telavivské. Jeruzalémský městský úřad se stávky neúčastní. Některé obce se připojí ke stávce na část dne.

Stávka je vyhlášená jako jednodenní, ale server The Times of Israel v pondělí napsal, že zatím není jasné, zda bude protest pokračovat. V neděli se v Izraeli konal největší protest proti vládě za více než rok. Jen v Tel Avivu se ho účastnilo na 300 tisíc lidí a asi 200 tisíc Izraelců vyšlo do ulic demonstrovat v dalších městech včetně Jeruzaléma.

Konat se mají v pondělí opět i demonstrace a blokády některých silnic, respektive křižovatek. Tyto akce organizují sdružení rodin rukojmích, které už mnoho měsíců pořádají demonstrace, na nichž viní vládu Benjamina Netanjahua, že nedělá dost pro záchranu rukojmích. Netanjahu obvinění odmítá, ale zároveň tvrdí, že válka nemůže skončit, dokud nebude zničen Hamás, což ale mnozí považují za nereálné.

Server The Times of Israel i jiná místní média v posledních týdnech psala o tom, že dohodu zbrzdil Netanjahu, když kladl na stůl stále nové požadavky. Šéfové tajných služeb i ministr obrany Joav Galant se přitom už déle snaží premiéra přesvědčit k co nejrychlejší dohodě o příměří, a to i vzhledem k eskalaci napětí s Íránem a libanonským hnutím Hizballáh.