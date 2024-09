500 000 lidí se účastnilo demonstrace v Tel Avivu. Jde o největší demonstraci v historii Izraele

Lidé se účastní demonstrace v Tel Avivu proti vládě izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a vyzývají k propuštění rukojmích v Gaze uprostřed konfliktu mezi Izraelem a Hamásem | Foto: Florion Goga | Zdroj: Reuters



Na půl milionu lidí se podle organizátorů zúčastnilo v sobotu večer demonstrace v Tel Avivu za uzavření dohody o propuštění rukojmích, které již 11 měsíců v Pásmu Gazy zadržuje palestinské teroristické hnutí Hamás. Informoval o tom zpravodajský web The Times of Israel, který upozornil, že při takové účasti by šlo o největší demonstraci v historii Izraele. Organizátoři protestu v Tel Avivu tvrdí, že policie jejich odhad potvrdila.