Začal soud s Hunterem Bidenem, čelí obvinění kvůli nákupu zbraně. Prezident se odmítl k procesu vyjádřit

V americkém státě Delaware v pondělí výběrem poroty začíná hlavní část prvního ze dvou procesů s Hunterem Bidenem, tedy synem prezidenta Joea Bidena. K soudu, kde čelí obviněním spojeným s nákupem střelné zbraně, jej doprovodila i první dáma USA Jill Bidenová. Prezident Biden, který v listopadových volbách usiluje o znovuzvolení, mezitím uvedl, že se k případu nebude vyjadřovat, ale že svého syna bezmezně miluje. Wilmington 21:25 3. června 2024

Proces konaný ve Wilmingtonu se týká tří federálních obvinění souvisejících s nelegální koupí a držením střelné zbraně v roce 2018. Podle prokuratury tehdy Hunter Biden v dotazníku zatajil užívání drog, aby si mohl pořídit revolver, který posléze vlastnil necelé dva týdny. Obžalovaný přiznal, že byl v dané době závislý na kokainu, jeho právníci ale porušení zákona odmítají. Za dvě z obvinění hrozí až desetiletý trest odnětí svobody a za třetí až pět let. Soudci však maximální možné tresty ukládají jen zřídka.

O vině či nevině rozhodne dvanáctičlenná porota, kterou chce soudkyně Maryellen Noreikaová vybrat ze 36 kandidátů. Předvolaní občané nejdříve vyplnili dotazník, načež čelí dotazům soudkyně a nakonec i otázkám obžaloby a obhajoby ve snaze vybrat co nejvíce nestrannou skupinu. Podle listu The Washington Post proces v prvních hodinách postupoval poměrně rychle a porota by tak mohla být kompletní ještě v pondělí.

Jedná se o první trestní proces s potomkem úřadujícího amerického prezidenta a přichází po bezprecedentním procesu s Bidenovým předchůdcem v Bílém domě Donaldem Trumpem. Toho soudní porota minulý týden shledala vinným z falšování finančních záznamů, zatímco se uchází o další funkční období v čele Spojených států.

Prezident Biden uvedl, že jako hlava státu nebude trestní proces se svým synem komentovat, ale že jako otec syna „bezmezně miluje, věří v něj a respektuje jeho sílu“. „Jsem prezident, ale také jsem otec,“ uvedl Biden. „Jill a já našeho syna milujeme a jsme nesmírně pyšní na muže, kterým dnes je,“ uvedl. Podle agentury AP Hunter Biden strávil uplynulý víkend s rodiči.

Syn prezidenta čelí ještě druhému procesu v Los Angeles, kde je obviněn z federálních daňových deliktů a kde je výběr poroty aktuálně plánovaný na září. Podle obžaloby se Biden mladší v Kalifornii v letech 2016 až 2019 vyhnul placení daně z příjmu ve výši 1,4 milionu dolarů (nyní asi 32 milionů korun), zatímco vedl „extravagantní“ životní styl. Daně, které dlužil, mezitím prezidentův syn vrátil a jeho tým stíhání vykresluje jako politicky motivované.

Obě obžaloby vzešly z několikaletého vyšetřování Bidena mladšího vedeného prokurátorem Davidem Weissem. Některá média při tom podotýkají, že obžaloba, která je u soudu v Delaware, je poměrně neobvyklá. Bývalí a současní činitelé deníku The New York Times řekli, že mnozí lidé podezřelí ze lhaní při nákupu zbraně jsou z tohoto činu obžalováni jen ve spojení s dalším, závažnějším bodem.

„Samostatně je to vzácné,“ řekl bývalý federální prokurátor John Fishwick. „Tato obvinění se většinou vznáší proti odsouzeným zločincům, kteří nelegálně drží zbraň nebo spáchají násilné nebo s drogami související obvinění,“ uvedl.

Ještě loni v létě se přitom zdálo, že kauzy Huntera Bidena skončí dohodou dvou stran, díky níž by se prezidentův syn výměnou za částečné přiznání viny vyhnul vězení. Dohoda ale u soudu nečekaně ztroskotala.