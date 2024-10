Ženy proti mužům? Amerika je v prezidentských volbách rozdělená představou o roli pohlaví

Američtí prezidentští kandidáti se v posledních týdnech do voleb snaží zapůsobit na skupinu lidí, u které mají co do preferencí největší slabiny – na opačné pohlaví. Republikáni a demokraté jsou už po desetiletí mírně rozdělení podle linie pohlaví. Do letošních voleb se však více promítá nejen pohlaví, ale představy o něm. Podle většiny voličů Donalda Trumpa zašly snahy o rovnoprávnost příliš daleko. Většina voličů Kamaly Harrisové si myslí opak. Washington 7:00 18. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kamala Harrisová otevírá plechovku amerického piva Miller High Life a ťuká si s moderátorem Stephenem Colbertem. O dva dny dříve v pondělním pořadu 60 Minutes potvrzuje, že vlastní pistoli Glock. Střílela z ní? „Samozřejmě, na střelnici.“

Ještě o den dříve, v neděli, mluvila s Alex Cooperovou v jejím podcastu Call Her Daddy o vlivu své matky, kariéře prokurátorky nebo o tom, jak udělat Ameriku bezpečnější pro ženy.

Donald Trump mezitím ve středu v Georgii vystupuje na shromáždění jen pro ženy a odpovídá na dotaz z publika o potratech. Namísto prestižního, tradičního 60 Minutes na stanici CBS ale Trump hovoří v řadě internetových pořadů a s osobnostmi sledovanými hlavně určitou skupinou mladých mužů – Nelk Boys, Theo Von či Logan Paul.

Identita pohlaví se do amerických voleb promítá v nebývalé míře, a to především mezi mladými lidmi. Spojené státy se podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) stávají politicky rozdělenými více podle pohlaví a méně podle rasy.

K rozdílům mezi mladými lidmi přispívá fakt, že méně konzumují tradiční média a více ta alternativní na sociálních sítích a podcastových platformách. Podle Sarah Longwellové, republikánské politické stratéžky, která se otevřeně staví proti Trumpovi, jsou v těchto prostorech větší rozdíly v tom, jaké zprávy konzumují mladí muži a ženy.

Rozdíly v číslech

Americké ženy v posledních desetiletích volily spíše demokraty a američtí muži spíše republikány. Letošní volby podle říjnového průzkumu The New York Times/Sienna College nebudou výjimkou – Trumpa by podpořilo 53 procent mužů a 40 procent žen, Harrisovou pak 42 procent mužů a 56 procent žen.

Jiný průzkum zaštítěný Harvardovou univerzitou ale naznačuje, že rozdělení politické podpory podle pohlaví je silnější u mladých lidí a rozdíl narůstá. Mezi muži pod 30 let má Harrisová 53procentní podporu a Trump 36. Mezi ženami pod 30 let má Harrisová 70 procentní podporu a Trump 23.

Jedním z jednoznačně štěpných témat nehledě na věk dotazovaných jsou potratová práva. Výrazně více žen podle průzkumu WSJ potraty označilo za hlavní motivaci jít k volbám. Více než dvě třetiny voličů Harrisové pak jako „velmi důležité“ téma voleb označují právě potraty, o kterých viceprezidentka často hovoří.

V pozadí nicméně stojí širší otázka: jakou roli mají pohlaví v moderní Americe a kdo ji může určovat?

Představy o pohlaví

Představte si zeď, za kterou stojí stovka amerických voličů. Máte na výběr ze dvou otázek, z nichž musíte zjistit, kolik z té stovky jsou republikáni a kolik demokraté, píše server The Atlantic. Můžete se zeptat, kolik je na druhé straně mužů či žen, anebo se zeptáte: „Myslíte, že muži v dnešní Americe čelí významnější diskriminaci?“. Druhá otázka vám dá o stranickém složení mnohem přesnější obrázek.

Harrisová práva žen zmiňuje často, především v souvislosti právě s potraty. Podle průzkumu CBS News je fakt, že je ženou, při hlasování faktorem pro čtvrtinu jejích voliček. Třeskutější je ale ohledně pohlaví Trump, byť o mužských otázkách zdaleka tolik nemluví.

Na červencovém Národním sjezdu republikánů nastoupil na pódium za zvuku písně It’s Man’s Man’s Man’s World (Je to mužský, mužský, mužský svět) od Jamese Browna. Na témže sjezdu vystoupil bývalý wrestler a herec Hulk Hogan, který nazval Trumpa „skutečným americkým hrdinou“ a na pódiu si při proslovu sundal sako a serval ze sebe tričko, pod kterým měl rudé tílko s Trumpovým logem.

„(Trump) dokázal propojit konzervativní hnutí starého střihu, katolické až evangelické a proti potratům, s novým hnutím, kterému nevadí potraty ani manželství pro všechny, ale vadí jim všechny ty ‚woke‘ věci,“ řekla serveru Politico analytička Longwellová.

Termín woke nemá jasnou definici, nejen konzervativci tak ale označují názory liberálů týkající se například pohlaví, rasy či sexuality. Návrat ke starým pořádkům a nostalgie, ať už se týká kulturně-společenských otázek či ekonomiky, je středobodem Trumpovy kampaně s mottem „Udělejme Amerikou opět skvělou“ dlouhodobě.

Nejdůležitějším tématem voleb zůstává ekonomika, tu však lidé nehledě na data o inflaci, zaměstnanosti, zahraničním obchodu či akciových trzích pociťují především při tankování benzinu nebo při nákupu potravin. A stojí za to podotknout, že nákup potravin, které Američanům v posledních letech zdražily, mají ve většině amerických domácností na starosti spíše ženy.

Průzkumy předvolebního mínění voličů běžně zjišťují, zda jsou pro ně v prezidentských volbách důležitější zbraňové otázky, zdravotnictví, potraty či jmenování členů nejvyššího soudu, neodrážejí však to, co Američané označí slovem „vibe“ – jakou identitu a kulturní hodnoty pro voliče kandidát či kandidátka představují.

‚Je načase být chlap‘

Volební týmy kandidátů jsou si těchto rozdílů vědomé. Republikánský kandidát na viceprezidenta J. D. Vance si stěžoval, že protistranu opanují „bezdětné dámy s kočkami“ – označení, které v sobě ukrývá hned několik vrstev předsudků. Na druhé straně demokratický kandidát na viceprezidenta Tim Walz řekl, že Republikánská strana se stává klučičím spolkem „nepřátel žen“.

Muže k podpoře Harrisové vyzval bývalý prezident Barack Obama na jednom z nedávných shromáždění, konkrétně hovořil k černošským voličům.

„Nepozorujeme tu samou míru nadšení a účasti jako když jsem kandidoval já. A musím říct, že to je více znát mezi bratry,“ poznamenal Obama a vztáhl se tak k Afroameričanům. „Někteří muži prostě necítí, že by měli mít ženu jako prezidentku. A přicházíte se všemožnými důvody a výmluvami. S tím mám problém,“ řekl bývalý demokratický prezident.

Americký herec Sam Elliott byl v propagačním videu důraznější. „Je načase být chlap a hlasovat pro ženu,“ říká hlubokým hlasem.

Trump v září ženám vzkázal, že bude jejich „ochráncem“. Deník WSJ napsal, že na jednom ze shromáždění v Pensylvánii v minulém týdnu jeden z Trumpových poradců exprezidentovi řekl: „Prosím neříkej, že je hloupá. Ženy to nemají rády“. Trump nesouhlasil. „Ženy chtějí, aby se zase naše země postavila na nohy. Neřeší to. Ženy jsou drsnější než muži, nebo ne?“

Bývalý prezident má dlouhou historii kontroverzních výstupů a komentářů vůči ženám. Jeden z vůbec nejvýraznějších vyšel najevo v roce 2016, když poprvé kandidoval do Bílého domu.

Trump na nahrávce z roku 2005 jede autobusem a má se setkat se spolupracovnicí televizního hlasatele Billa Bushe. „Sakra ta vaše holka je sexy jak ****. Ta v tom fialovém,“ říká Trump Bushovi, zatímco se autobus blíží k čekající ženě. „Radši si vezmu Tic Tac, jen pro případ, že bych ji začal líbat. Mě krásné automaticky přitahujou, prostě je začnu líbat. Je to jako magnet… A když jsi hvězda, tak tě nechají. Můžeš dělat cokoliv.“