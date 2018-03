19. 11. 2013 |Tomáš Kohout, Marek Augustin |Zimní sporty

Stav poraněného třísla Martiny Sáblíkové se zlepšil. Česká rychlobruslařka, která se zranila při Světovém poháru v Salt Lake City, by ráda příští týden odletěla k závodům do Astany. Společně s trenérem Petrem Novákem to oznámili po dnešním příletu z Ameriky do Prahy.